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Sucesos

Fiscalía solicitará prisión preventiva contra Chonta Mullins, modelo presuntamente vinculada con Pecho de Rata

La mujer se entregó el viernes 23 de octubre en el aeropuerto Juan Santamaría

Chonta Mullins, exnuera de Edwin López Vega, figura entre las investigadas del caso Riverside, por legitimación de capitales. Arribó, procedente de Suiza.
Chonta Mullins, exnuera de Edwin López Vega, figura entre las investigadas del caso Riverside, por legitimación de capitales. Arribó, procedente de Suiza. Foto: Christian Montero para LN
Natalia Vargas

La Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales confirmó a La Nación que solicitará prisión preventiva en contra de la modelo Chonta Heidy Mullins Abegglen, exnuera del extraditado Edwin López Vega, alias Pecho de Rata.

El Ministerio Público indicó que la petición se realizará ante el Juzgado Penal de Limón, la tarde de este lunes.

Mullins figura como sospechosa del presunto delito de legitimación de capitales, dentro de la causa 24-000911-0063-PE, conocida como caso Riverside. De acuerdo con las pesquisas la mujer habría servido como testaferro de la organización de Pecho de Rata.