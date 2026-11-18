La Fiscalía General de la República anunció un equipo especializado dirigirá la investigación por el homicidio del periodista Camilo Rodríguez, ocurrido la tarde del lunes en la ruta 32, en San Miguel de Santo Domingo de Heredia.

El equipo lo integrarán fiscales de Crimen Organizado, de la Fiscalía General, de la Fiscalía de Heredia y el propio fiscal general de la República, Carlo Díaz.

Camilo Rodríguez lanzó en redes sociales fuertes acusaciones contra funcionarios públicos y narcotraficantes. (Keyna Calderón, corresponsal LN /La Nación)

Díaz explicó que tomó la decisión con el propósito de fortalecer las labores de abordaje y seguimiento del caso, debido a la gravedad de los hechos y a la necesidad de que la investigación se desarrolle con la rigurosidad, diligencia y objetividad que corresponde, a fin de esclarecer lo ocurrido e identificar a las personas responsables.

“Lo haremos con la mayor seriedad posible y rigurosidad técnica en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial”, manifestó el fiscal.

Por otro lado, el Ministerio Público expresó “su más enérgico repudio ante los hechos de violencia que atentan contra la vida de las personas y, particularmente, ante aquellos que puedan constituir ataques contra quienes ejercen el periodismo”.

Camilo Rodríguez fue asesinado en la ruta 32. (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Los asesinatos de periodistas representan una amenaza para la libertad de expresión, el derecho de la ciudadanía a estar informada y los principios fundamentales de una sociedad democrática. La violencia no puede convertirse en un mecanismo para silenciar voces ni limitar el ejercicio de estos derechos”, continúa un comunicado de prensa.

El periodista Camilo Rodríguez fue asesinado cerca de las 3:20 p. m. del lunes 16 de noviembre, luego de que sicarios a bordo de una motocicleta blanca se acercaron al pickup rojo en el que viajaba y dispararon en múltiples ocasiones.

Rodríguez, de 50 años, se había caracterizado, en los últimos años, por lanzar graves acusaciones contra funcionarios públicos, narcotraficantes y abogados.