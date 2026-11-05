Fiscalía acusa a presidente municipal de La Unión por presunto conflicto de intereses

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, sede de Cartago, acusó al regidor y presidente del Concejo Municipal de La Unión, Jorge Calvo Cascante, por presuntos delitos de incumplimiento de deberes y legislación o administración en provecho propio, informó la oficina de prensa del Ministerio Público.

La acusación contra Calvo Cascante, comunicada este jueves, corresponde al expediente 26-00045-0569-PE y se relaciona con dos actuaciones que, según el Ministerio Público, habría realizado pese a sus obligaciones como funcionario público.

En el primer caso, la Fiscalía sostiene que el regidor participó en la discusión, trámite y votación de asuntos relacionados con una sociedad a la que anteriormente había brindado servicios profesionales como abogado.

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