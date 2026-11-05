Fiscalía acusa a presidente municipal de La Unión por presunto conflicto de intereses

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, sede de Cartago, acusó al regidor y presidente del Concejo Municipal de La Unión, Jorge Calvo Cascante, por presuntos delitos de incumplimiento de deberes y legislación o administración en provecho propio, informó la oficina de prensa del Ministerio Público.
La acusación contra Calvo Cascante, comunicada este jueves, corresponde al expediente 26-00045-0569-PE y se relaciona con dos actuaciones que, según el Ministerio Público, habría realizado pese a sus obligaciones como funcionario público.
En el primer caso, la Fiscalía sostiene que el regidor participó en la discusión, trámite y votación de asuntos relacionados con una sociedad a la que anteriormente había brindado servicios profesionales como abogado.
Según el órgano acusador, el funcionario debía abstenerse de intervenir en esos asuntos por existir un aparente conflicto de intereses.
El segundo señalamiento se relaciona con una denuncia por presunta afectación al deber de probidad que fue presentada contra el propio funcionario ante el Concejo Municipal.
La Fiscalía le atribuye haber intervenido en el conocimiento y trámite de esa gestión sin apartarse de su análisis.
Según la investigación, esa actuación provocó que la denuncia permaneciera sin tramitación efectiva durante aproximadamente 10 meses.
Calvo Cascante fue electo para ocupar el cargo durante el período municipal 2024-2028.
La Fiscalía comunicó la acusación a la Procuraduría General de la República (PGR) y al Gobierno Local de La Unión para que ambas instituciones definan si se constituirán en querellantes y actores civiles dentro del proceso.
Una vez que las entidades se pronuncien, el Ministerio Público presentará la pieza acusatoria, junto con la solicitud de apertura a juicio, ante el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública.
Ese despacho judicial deberá convocar una audiencia preliminar, en la cual resolverá el futuro procesal del expediente.