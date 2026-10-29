Falta de defensor público obliga a suspender audiencia por asesinato de pareja de adultos mayores en Alajuelita

El Juzgado Penal de Hatillo suspendió, cuatro horas antes de la convocatoria, la audiencia preliminar por el homicidio de Mauren Molina, de 65 años, y Antonio Toño Badilla, de 80, asesinados en Finca Lajas, en Alajuelita, en noviembre del 2025.

La audiencia estaba programada para la 1:30 p. m. del miércoles 28 de octubre, pero se canceló porque el Poder Judicial no había asignado un defensor público al acusado, un hombre de apellidos Mairena Salgado, quien presuntamente le habría confesado el crimen a su pareja sentimental.

Así lo informó el abogado querellante, Joseph Rivera, quien calificó como grave que la suspensión se comunicara con tan poco tiempo de antelación. Según indicó, espera que la instancia judicial cuente con el personal idóneo y reprograme la diligencia para las próximas semanas.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

