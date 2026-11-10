Falla en equipo tecnológico obligó a suspender antes de tiempo audiencia en juicio por crimen en bar Dude’s

Una falla en el equipo tecnológico de la sala siete de los Tribunales de Heredia obligó a suspender media hora antes de lo previsto la audiencia de la tarde de este lunes en el juicio por el asesinato de los primos Carlos Alberto Barboza Chacón y Jorge Humberto Barboza Abarca.

El inconveniente impidió que un agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) continuara con la reproducción de videos de las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Heredia, los cuales forman parte de la prueba que busca esclarecer el doble homicidio ocurrido en el bar Dude’s, el 26 de febrero del 2025.

La sesión estaba programada para comenzar a la 1 p. m. y extenderse hasta las 3 p. m. Ese ha sido el horario habitual desde que comenzó el debate, el 27 de octubre, debido a que una de las defensoras tiene derecho a retirarse a esa hora para cumplir con su periodo de lactancia.

Este lunes, sin embargo, los problemas técnicos comenzaron alrededor de las 2:15 p. m., cuando un agente del OIJ de apellido Ballestero rendía su declaración ante el Tribunal.

Un agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) proyectaba los videos de las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Heredia. (Natalia Vargas/La Nación)

El investigador proyectaba en la pantalla de la sala las grabaciones de las cámaras municipales, en las que se observan las últimas imágenes de las víctimas antes de ingresar al bar Dude’s. En los videos también aparece Jean Franco Segura Gómez, administrador del establecimiento y principal sospechoso de orquestar el crimen.

La audiencia transcurría con normalidad e incluso el agente logró mostrar al menos ocho videos antes de que los equipos dejaran de reproducir el material.

Tanto el investigador como una técnica judicial intentaron solucionar el inconveniente mediante la conexión del disco duro que contiene la prueba a una computadora portátil institucional, entre otras alternativas. Sin embargo, no lograron restablecer la reproducción de las grabaciones.

Mientras se intentaba resolver el problema, la presidenta del Tribunal, la jueza Laura Chinchilla, explicó que los sistemas de la sala no tienen capacidad para procesar esa cantidad de material audiovisual. Según explicó, limitaciones presupuestarias impedirían adquirir equipos con mejores capacidades.

Finalmente, la audiencia se levantó a las 2:30 p. m. y se reanudará a las 8 a. m. de este martes 10 de noviembre. Ballestero continuará con su declaración y se espera que proyecte los videos restantes de las cámaras de seguridad.