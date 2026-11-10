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Sucesos

Falla en equipo tecnológico obligó a suspender antes de tiempo audiencia en juicio por crimen en bar Dude’s

El tribunal levantó la sesión a las 2:30 p. m. y el juicio se reanudará a las 8 a. m. de este martes 10 de noviembre

Juicio Los Primos
El juicio por el doble homicidio de los primos se lleva a cabo desde el 27 de octubre en los Tribunales de Heredia. Alonso Tenorio
Natalia Vargas