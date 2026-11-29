El expresidente del Municipal Liberia Wilder Eusse Osorio, alias El Soldado o El Tío, le dijo a agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), que la cocaína que presuntamente movió hacia Limón entre 2015 y 2016 tenía como destino Europa, según consta en el expediente de la extradición del cual La Nación tiene copia.

Dichos cargamentos hacia el Viejo Continente habrían sido una de las formas en que operó el colombiano naturalizado costarricense, además de los envíos a Estados Unidos por los que lo acusan en Texas.

Eusse fue detenido el 17 de junio en La Sabana. El lunes 23 de noviembre, el Tribunal Penal del III Circuito Judicial de San José concedió su extradición, con garantías previas a la entrega.

La sentencia 542-2026 puede apelarse, por lo que aún no está firme la entrega de Eusse a la justicia norteamericana. En Texas, en la causa 4:26CR130, lo acusan de conspiración para fabricar y distribuir cinco o más kilos de cocaína, y fabricación y distribución de esa cantidad en calidad de cómplice.

El expresidente del Municipal Liberia, Wilder Eusse Osorio, alias El Soldado o El Tío enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos. Lo acusan de envío de cocaína a ese país. (Tomada del expediente/Foto: tomada del expediente de extradición)

Lo que dijo Eusse a la DEA consta en la solicitud de extradición, formalizada con la Nota Diplomática 2026-0122 de la Embajada de Estados Unidos, y en la causa costarricense 26-000092-0016-PE. Incluye la declaración jurada de un agente de apellido Butters ante el juez Don D. Bush.

Según el informe, el 3 de febrero de este año agentes de la DEA lo entrevistaron, le leyeron en español sus derechos Miranda y él “declaró que entendía plenamente sus derechos” y renunció a tener un abogado presente. La entrevista formó parte de la investigación en curso de la DEA iniciada en 2024, su orden de captura se giró cuatro meses después por parte del Gran Jurado federa del Distrito Este de Texas.

Libros contables y vínculos europeos

Eusse dijo que llegó a Costa Rica hacia junio de 2011 por orden de un tercero identificado como “CC-7”. Lo envió para “recibir y entregar ganancias del tráfico de drogas” en nombre de esa persona y sus socios. Al inicio el empresario manejó transacciones de entre $80.000 y $100.000.

Afirmó que fue “responsable de mantener los libros contables” de CC-7 de 2012 a 2014. Esos libros incluían movimientos en Costa Rica y otros “asociados con varios europeos y colombianos”. En esos tres años, las transferencias en las que intervino “totalizaron más de $15.000.000”.

Entre 2015 y 2016, según el informe, trabajó con alias Tito, Cholo y CC-7 para transportar cargamentos de cocaína desde Colombia hasta Limón. En ese periodo hizo entre siete y ocho pagos a Tito, por montos de entre $200.000 y $700.000.

Por esa función el exdirectivo del fútbol nacional recibía el 2% del dinero recaudado y obtuvo entre $300.000 y $350.000 por “servicios de lavado de activos”.

Sobre el destino de la droga, el agente concluye que Eusse “manifestó que esos cargamentos de cocaína eran destinados para Europa”. El expediente no especifica el uso de terminales portuarias para esos fines delictivos.

Vínculos previos

Eusse, de 50 años y dueño de gasolineras, tomó el Municipal Liberia en 2021, lo ascendió a Primera División y lo convirtió en semifinalista. El club anunció el 19 de junio que quedaba fuera de la presidencia. Hoy compite en Linafa.

Previo a su captura con fines de extradición este medio publilcó que Eusse aparece ocho veces en el expediente del Caso Lusso en donde lo describen para ese momento, como cuñado del presunto cabecilla de una banda de lavado de dinero, de apellidos Alfaro Flores, y como “ligado a investigaciones de tráfico de estupefacientes y legitimación de capitales”.

La defensa del extraditable alegó prescripción y la aplicación retroactiva de la reforma al artículo 32 de la Constitución, que permite extraditar costarricenses por narcotráfico, pero el tribunal rechazó ambos argumentos.

El fiscal general, Carlo Díaz, adelantó en junio que pediría el criterio de oportunidad para las causas abiertas en el país, con el fin de acelerar la extradición.