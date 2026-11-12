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Sucesos

Expareja de empresario estadounidense asesinado en Cahuita figura entre detenidos por su homicidio

OIJ sostiene que mujer, de apellido Arroyo, habría facilitado ingreso de atacantes a vivienda de Kurt Van Dyke. Investigadores también sospechan que simularon robo de vehículo para encubrirla

Kurt Van Dyke fue hallado sin vida dentro de una vivienda en Limón.
Kurt Van Dyke fue hallado sin vida dentro de una vivienda en Limón. Facebook
Juan Fernando Lara Salas