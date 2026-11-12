Expareja de empresario estadounidense asesinado en Cahuita figura entre detenidos por su homicidio

La expareja sentimental del empresario estadounidense Kurt Van Dyke, asesinado en febrero de este año en Cahuita, Limón, figura entre las dos personas detenidas este jueves como sospechosas de participar en su homicidio.

Se trata de una mujer de apellido Arroyo, de 31 años, quien fue capturada durante tres allanamientos realizados por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Pocora y Astúa Pirié, en Guápiles.

El segundo detenido es un hombre de apellido Gutiérrez, de 34 años. Ambos son vecinos de Pocora, según informó Vladimir Muñoz, subdirector general a. i. del OIJ.

Muñoz confirmó que Arroyo mantenía una relación cercana con el empresario y que, según las investigaciones, habría tenido una participación directa en el crimen.

“La femenina tenía una relación, como dije, directa con el ciudadano norteamericano”, explicó el jerarca judicial.

De acuerdo con la reconstrucción policial, el 14 de febrero, cuando la mujer se encontraba en la vivienda de Van Dyke, Gutiérrez ingresó junto con otros dos hombres que todavía no han sido identificados.

Los sospechosos habrían utilizado la violencia para intentar obtener las claves de las tarjetas bancarias de la víctima. Según Muñoz, al no conseguir la información, lo golpearon y torturaron.

La investigación también apunta a que los involucrados habrían simulado el robo del automóvil de Arroyo, que se encontraba en la propiedad. El vehículo fue utilizado posteriormente y localizado en la zona Atlántica sin daños, según explicó Muñoz.

Para el OIJ, ese elemento refuerza la hipótesis sobre la participación de la mujer en el homicidio.

Asesinato ocurrió en febrero

Van Dyke, de 66 años, era un empresario estadounidense propietario del Hotel Puerto Viejo y reconocido en la zona caribeña, donde residía desde hacía décadas. También era aficionado al surf.

El 14 de febrero del 2026 fue encontrado sin vida debajo de una cama en una vivienda de Hone Creek, en Cahuita. Presentaba varias heridas que, aparentemente, fueron provocadas con un arma blanca, así como signos de asfixia.

En las primeras informaciones del caso trascendió que varios hombres armados habían ingresado a la propiedad y que Arroyo había sido atada de manos y pies durante el asalto.

Casi nueve meses después, la mujer figura entre las personas detenidas por el homicidio, a partir de las diligencias que permitieron a los investigadores reconstruir lo ocurrido e identificar a los sospechosos.

Durante los tres allanamientos de este jueves, los agentes judiciales decomisaron teléfonos celulares y el vehículo en el que viajaban Gutiérrez y otros dos hombres cuando llegaron al lugar de los hechos.

Los investigadores todavía procuran identificar a esos dos sujetos. Arroyo y Gutiérrez fueron remitidos al Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.