AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Sucesos

Exdirector de fondo de becas recibe siete años de cárcel por aprobar créditos para él y sus familiares

Sujeto usó cargo para financiarse sus propios estudios y favorecer a su hija, hermano y sobrino; préstamos concedidos sumaron casi ¢6 millones

El exdirector ejecutivo del FAESUPT fue condenado a siete años de prisión por utilizar su cargo para obtener créditos estudiantiles para sí mismo y beneficiar a familiares. Fachada de los Tribunales de Justicia de Puntarenas.
El exdirector ejecutivo del FAESUPT fue condenado a siete años de prisión por utilizar su cargo para obtener créditos estudiantiles para sí mismo y beneficiar a familiares. Fachada de los Tribunales de Justicia de Puntarenas. A.
Juan Fernando Lara Salas