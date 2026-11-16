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Sucesos

Dictan seis meses de prisión preventiva a sospechosos de asesinar a empresario estadounidense Kurt Van Dyke

Mujer de apellidos Arroyo Ramírez y hombre apellidado Gutiérrez Víctor son investigados por el homicidio de Kurt Eugene Van Dyke, de 66 años, ocurrido en febrero

Kurt Van Dyke fue hallado sin vida dentro de una vivienda en Limón.
Kurt Eugene Van Dyke, empresario estadounidense y propietario del Hotel Puerto Viejo, fue asesinado en febrero anterior en una vivienda de Hone Creek, Cahuita. Facebook
Juan Fernando Lara Salas