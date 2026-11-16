Dictan seis meses de prisión preventiva a sospechosos de asesinar a empresario estadounidense Kurt Van Dyke

Dos personas sospechosas del homicidio calificado del empresario estadounidense Kurt Eugene Van Dyke irán seis meses en prisión preventiva, luego de que se confirmara esa medida cautelar en su contra dictada por un juzgado penal, informó este domingo el Ministerio Público.

Se trata de una mujer de apellidos Arroyo Ramírez y un hombre apellidado Gutiérrez Víctor, detenidos el jueves pasado durante tres allanamientos efectuados por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Pocora y Astúa Pirié, en Guápiles, Limón.

Arroyo Ramírez, de 31 años, mantenía una relación cercana con Van Dyke, de 66 años, quien fue asesinado el 14 de febrero de este año en una vivienda de Hone Creek, Cahuita. Gutiérrez Víctor, de 34 años, también figura como sospechoso de participar directamente en los hechos.

La investigación judicial apunta a que ambos habrían presuntamente planificado un asalto contra el empresario, cuyo objetivo habría sido obtener los códigos de las tarjetas bancarias vinculadas al hotel del cual era propietario.

Vladimir Muñoz, subdirector general a. i. del OIJ, explicó el viernes que la mujer se encontraba en la vivienda cuando Gutiérrez habría ingresado junto con otros dos hombres, quienes todavía no han sido identificados.

Según la reconstrucción de los investigadores, los atacantes utilizaron la violencia para intentar obtener las claves bancarias. Como no consiguieron la información, habrían golpeado y torturado a Van Dyke.

El OIJ también sospecha que los involucrados simularon el robo de un vehículo propiedad de Arroyo Ramírez para encubrir lo ocurrido. El automóvil fue localizado posteriormente en la zona Atlántica sin daños.

Van Dyke era un reconocido empresario estadounidense, propietario del Hotel Puerto Viejo y aficionado al surf. Residía desde hacía décadas en la provincia de Limón.

Su cuerpo fue localizado debajo de una cama y presentaba varias heridas que, aparentemente, fueron provocadas con un arma blanca, además de signos de asfixia.

En las primeras informaciones del caso se indicó que varios hombres armados habían ingresado a la propiedad y que una mujer que se encontraba en el inmueble había sido atada de manos y pies durante el supuesto asalto.

Casi nueve meses después del crimen, las diligencias del OIJ permitieron identificar a Arroyo Ramírez y Gutiérrez Víctor como sospechosos.

Durante los allanamientos del pasado 12 de noviembre, los agentes decomisaron teléfonos celulares, un vehículo que presuntamente habría sido utilizado para llegar al sitio del homicidio y otros elementos de interés para la investigación.