Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron a dos hombres sospechosos de participar en un homicidio ocurrido el pasado 26 de octubre en Playa Hermosa de Jacó, en Garabito (Puntarenas).

Las capturas se realizaron la madrugada de este miércoles durante tres allanamientos simultáneos en casas localizadas en el sector de Quebrada Amarilla, en ese mismo cantón.

Según informó el OIJ, los detenidos son dos hombres de apellidos Sánchez, de 36 años, y Marín, de 44 años; sospechosos de participar en el ataque armado que acabó con la vida de un hombre de apellido Navarrete, de 24 años.

El homicidio ocurrió sobre la ruta 34, en Playa Hermosa.

De acuerdo con la información preliminar del caso, Navarrete iba en un vehículo con otros tres hombres cuando, aparentemente, se quedaron sin combustible.

Mientras los ocupantes empujaban el automóvil sobre la vía pública, varios sujetos que viajaban en otro carro los habrían interceptado y disparado en múltiples ocasiones.

Navarrete recibió impactos de bala en la cara, los brazos y las piernas, por lo que falleció en el sitio.

En el mismo ataque resultaron heridos otros tres hombres: uno de apellido Fallas, de 20 años; otro de apellido Cerdas, de 22, y un tercero apellidado Arce, de 29.

Después del homicidio, los agentes judiciales iniciaron las diligencias para identificar a los responsables. Las investigaciones permitieron determinar la aparente participación de los dos hombres detenidos este miércoles.

Los allanamientos se realizaron bajo la dirección funcional del Ministerio Público. Durante los operativos, los investigadores también decomisaron evidencia que consideran importante para esclarecer el caso.

Los sospechosos quedaron a las órdenes de las autoridades judiciales, que deberán determinar su situación jurídica.