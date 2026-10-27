Sujetos armados matan a joven e hieren a tres acompañantes que empujaban carro varado en Garabito

Un hombre de 24 años de apellido Navarrete falleció en el sitio tras recibir impactos de bala en cara, brazos y piernas, sobre la ruta 34, en Playa Hermosa de Jacó, en el cantón de Garabito, Puntarenas.
El hecho violento ocurrió pasada la medianoche de este lunes, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
En el mismo ataque sufrieron heridas de bala otros tres jóvenes: uno de apellido Fallas, de 20 años; otro de apellido Cerdas, de 22, y un tercero apellidado Arce, de 29.
De acuerdo con la versión preliminar, los cuatro sujetos viajaban a bordo de un vehículo y, aparentemente, se quedaron sin combustible.
Mientras empujaban el vehículo sobre la vía pública, varios hombres que llegaron en otro carro los interceptaron y dispararon contra ellos.
Personal de socorro trasladó a los tres heridos a un centro médico local para su atención.
Agentes de la delegación del OIJ de Jacó levantaron el cuerpo de Navarrete y lo remitieron al laboratorio judicial para el examen forense. Además, los investigadores recolectaron indicios de balas en el sitio con el fin de remitirlos a análisis.
La Policía Judicial mantiene el caso bajo investigación para esclarecer la dinámica del suceso, ubicar a los sospechosos e identificar el móvil del homicidio.