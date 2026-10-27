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Sucesos

Sujetos armados matan a joven e hieren a tres acompañantes que empujaban carro varado en Garabito

Agresores presuntamente atacaron a tiros a los cuatro hombres mientras empujaban un carro sin combustible en la ruta 34

Cinta amarilla
Un hombre murió y tres resultaron heridos por arma de fuego tras sufrir una agresión sobre la ruta 34, en Garabito. Juan R. Costa
Marianela Arias Vilchez

Un hombre de 24 años de apellido Navarrete falleció en el sitio tras recibir impactos de bala en cara, brazos y piernas, sobre la ruta 34, en Playa Hermosa de Jacó, en el cantón de Garabito, Puntarenas.

El hecho violento ocurrió pasada la medianoche de este lunes, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

En el mismo ataque sufrieron heridas de bala otros tres jóvenes: uno de apellido Fallas, de 20 años; otro de apellido Cerdas, de 22, y un tercero apellidado Arce, de 29.