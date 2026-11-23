La madrugada de este lunes, la Policía de Control de Drogas (PCD) ejecutó cinco allanamientos en la comunidad de Cañada del Sur, localizada en San Sebastián (San José).

El objetivo de la intervención policial es desarticular una organización dedicada al narcomenudeo y la venta de drogas en el sector. La meta inicial de las autoridades es capturar a al menos seis personas que operarian para esta estructura ilícita.

Hasta el momento, el operativo ha dejado como saldo la detención de dos hombres.

Las acciones en la zona se mantienen en desarrollo y son ejecutadas por la PCD con el apoyo directo de la Fuerza Pública y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal.