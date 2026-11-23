La noche de este domnigo, la Cruz Roja Costarricense localizó el cuerpo de un hombre en el sector de San Francisco de Dos Ríos, en San José.

De acuerdo con el reporte oficial, divulgado este lunes por la mañana, el incidente fue atendido a las 9:22 p.m. de ayer por medio de una unidad básica de la institución.

Al llegar al lugar, los paramédicos localizaron al hombre sin signos vitales y en un avanzado estado de descomposición. Según el parte de los cruzrojistas, se trataría de un adulto mayor.

El caso quedará ahora a las órdenes de las autoridades judiciales correspondientes para realizar el levantamiento del cuerpo y la respectiva investigación de las causas del deceso.