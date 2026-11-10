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Sucesos

Condenan a subjefe de Fuerza Pública por usar patrullas para asuntos personales

Subjefe de Fuerza Pública de Flores, Heredia, deberá pagar más de ¢4,3 millones por daño social y costas

06/03/2023 Concepción de Tres Ríos. Homicidio dentro de locales comerciales, 150 metros al este del templo católico, frente a Palí. Oficiales de la Fuerza Pública y del OIJ trabajan en la custodia de la escena.
Subjefe de la Fuerza Pública condenado por usar patrullas y oficiales para asuntos personales. (Foto con fines ilustrativos) Rafael Pacheco Granados
Juan Fernando Lara Salas