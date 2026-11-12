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Sucesos

Colombiano nacionalizado costarricense que pidió ser extraditado por maltratos en la cárcel será entregado a la justicia francesa este jueves

Un italiano requerido por homicidio y extorsión también será extraditado

Iván Pablot Martínez fue detenido en setiembre del 2025 en Cartago. Será extraditado a Francia para enfrentar una causa por narcotráfico.
Iván Javier Pablot Martínez, oriundo de Colombia y nacionalizado costarricense, será extraditado este jueves a Francia donde se le investiga por tráfico de drogas. Fue detenido en setiembre del 2025 en Cartago por agentes de Interpol. Foto: Cortesía para LN
Christian Montero