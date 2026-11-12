Colombiano nacionalizado costarricense que pidió ser extraditado por maltratos en la cárcel será entregado a la justicia francesa este jueves

Este jueves 12 de noviembre las autoridades costarricenses entregarán a dos personas que son requeridas por la justicia de Francia, entre ellos Iván Javier Pablot Martínez, cuya entrega a las autoridades francesas fue concedida por el Tribunal Penal de San José mediante sentencia 241-2026, del seis de abril de este año.

Pablot de origen colombiano y detenido por Interpol en Cartago en setiembre de 2025, es el primer costarricense naturalizado, requerido en extradición por el Gobierno de Francia y en agosto pasado denunció ante autoridades judiciales que ha sido sometido a tratos crueles y degradantes durante su reclusión en La Reforma.

El hombre aseguró estar recluido “en una celda de castigo” de la que le permiten salir “cada 15 días por 30 minutos”. Además, alegó que, en el tiempo que lleva preso, desde setiembre del 2025, ha bajado treinta kilos “y tiene uno que rogarles para que lo atienda un médico a los 30 días”.

Pablot Martínez debe cumplir una sentencia de nueve años de prisión dictada por el Tribunal Correccional de Marsella, por delitos relacionados con el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

Pablot denunció que lo mantenían en una "celda de castigo” de La Reforma y que le permitían salir “cada 15 días por 30 minutos”. Además, alegó que, en el tiempo que lleva preso, desde setiembre del 2025, bajó más de 30 kilos de peso. (Foto/Foto: cortesía OIJ)

El 22 de noviembre de 2011, en Marsella, los servicios de las Aduanas arrestaron a los ciudadanos colombianos, Javier Ignasio Quiceno y Cesar Lozano Madrigal, quienes tenían en posesión 29 kilos de cocaína.

Los dos hombres dijeron que fueron a un piso alquilado por otro colombiano, identificado como Carlos Castro Trujillo y que por medio de una empresa dedicada a la venta de casas de madera, entregaban cocaína en Francia y Europa. A los sospechosos les decomisaron 75 kilos de droga escondidos en las paredes de la casa modelo.

Pablot Martínez fue designado por Carlos Jonatan Pizarro Ortis, (ya condenado por el mismo caso), como uno de los dos ayudantes del colombiano conocido con el alias de El Viejo.

Otra extradición

El otro extraditado será Gianni Marco Basile, un ciudadano italiano, cuya extradición fue concedida mediante la sentencia número 264-2026 del Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de San José, sede Pavas-Puriscal, otorgada el tres de junio de este año.

El arresto de Basile fue dictado el 14 de febrero de 2025, por Noemie Courgeon, jueza de instrucción del Tribunal Judicial de París, en respuesta a una Orden Europea de Detención y Entrega dictada el 9 de abril del año pasado, por Natacha Rateau, Primera Fiscal Adjunta de la República, debido a una causa por los delitos de homicidio y extorsión.

El italiano fue detenido el 7 de noviembre de 2025 en Curridabat, por agentes de la Oficina Central Nacional de Interpol-San José, del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Según la solicitud formal, el europeo tendría relación con el asesinato de Pierre Claude Gazel, un ciudadano francés, ultimado el cinco de octubre de 2021 a eso 6:40 a. m., cuando el ofendido estaba frente a su domicilio en Santa Cruz de Guanacaste y lo atacaron con un arma de fuego por un sujeto que luego huyó en motocicleta junto con otra persona.

El ciudadano italiano Gianni Marco Basile, será extraditado este jueves 12 de noviembre hacia Francia, donde se le requiere por delitos de homicidio y extorsión. (Cortesía/Foto: cortesía)

La autoridad francesa señala que la víctima mantenía conflictos con un hombre de apellido Semo y con Gianni Marco Basile, ambos residentes en Costa Rica, y que del análisis de la investigación “surgieron vínculos, comunicaciones y antecedentes que justificarían la persecución penal del requerido”.

Las extradiciones de ambos están planeadas para concretarse en un vuelo comercial que despegará desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en Alajuela, a las 06:20 p. m. con destino al Aeropuerto de Roissy Charles De Gaulle, Francia.

“Estas entregas son parte de los trabajos de cooperación internacional que viene haciendo el Ministerio Público” resaltó el fiscal general, Carlo Díaz.