Cinco hombres fueron detenidos durante un operativo contra el presunto robo de combustible en Santa Marta de Siquirres en Limón, donde una alcantarilla debajo de la ruta 10 servía como escondite para almacenar el producto sustraído ilegalmente.

Entre los detenidos figura un hombre de apellido Arboine, hermano de un delantero del Deportivo Saprissa. Los otros cuatro sospechosos son de apellidos Hermandad, Salazar, Pereira y Hernández, informó la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) este jueves.

La agregó que se realizó el decomisó de aproximadamente 500 litros de combustible, distribuidos en numerosas pichingas. Parte de los recipientes estaba dentro de un vehículo y el resto permanecía oculto en la alcantarilla.

Alcantarilla era escondite para ocultar combustible sustraído ilegalmente

El caso comenzó con una denuncia confidencial recibida mediante la línea telefónica 1-0-0-2 de Recope que alertaba sobre varios sujetos que, aparentemente, llegaban en un vehículo hasta una alcantarilla para realizar actividades relacionadas con el robo de combustible.

A partir de ello, personal especializado de Recope y oficiales de la Fuerza Pública iniciaron labores de inteligencia y vigilancia durante una semana. Las verificaciones permitieron corroborar la denuncia.

La intervención se concretó durante la madrugada de ayer miércoles 25 de noviembre, según Recope, cuando los equipos detectaron la llegada de varios sujetos en un vehículo y una motocicleta.

El personal de Recope alertó a la Fuerza Pública y, en conjunto con el Grupo de Apoyo Operacional (GAO), intervino el sitio y detuvo a las cinco personas.

La presidenta de Recope, Karla Montero Víquez, destacó la importancia de las denuncias ciudadanas para detectar este tipo de actividades ilícitas.

La institución recordó que dispone de la línea gratuita y confidencial 1-0-0-2 para recibir reportes sobre movimientos sospechosos relacionados con la extracción, almacenamiento, transporte o comercialización ilegal de combustibles.