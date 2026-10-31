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Sucesos

Nítidas imágenes de dron revelan cómo grupo de alias Chon abasteció camión cisterna con combustible robado a Recope

Policía Judicial agrupó en Caso Portus al menos cinco causas de robo de hidrocarburos.

Agentes del OIJ de Limón vigilaron con un dron a miembros del grupo criminal de alias Chon, mientras abastecían un camión cisterna con combustible robado a Recope. Las imágenes está en el expediente del Caso Portus.
Agentes del OIJ de Limón vigilaron con un dron a miembros del grupo criminal de alias Chon, mientras abastecían un camión cisterna con combustible robado a Recope. Las imágenes está en el expediente del Caso Portus. Tomada del expediente
Christian Montero

Manguera en mano, y subido en la parte alta de una cisterna, un hombre llenaba, tranquilamente, el depósito del camión pesado con combustible sustraído desde los patios de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), en Limón.

Las imágenes de este sujeto, grabadas con absoluta nitidez, llegaron desde lo alto del cielo, gracias a un dron de alta tecnología pilotado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y forman parte del expediente del Caso Desconexión.

Este legajo, a su vez, es apenas un apartado del expediente del Caso Portus, donde se aglomeran todas las pesquisas contra la banda de un hombre de apellidos Delgado Sandí, alias Chon, sospechosa de múltiples robos de hidrocarburos. Al menos 22 miembros del grupo fueron detenidos el 9 de octubre pasado, en una gigantesca operación policial en la zona.