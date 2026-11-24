La estructura criminal desarticulada este martes en la operación Caso Norte no solo enviaba cocaína hacia Nicaragua: el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) también la vincula con el ingreso de ketamina desde ese país, una sustancia farmacéutica de uso veterinario.

El subdirector interino del OIJ, Vladimir Muñoz, informó la mañana de este martes que “en algún momento” relacionaron al grupo desarticulado este día con ese trasiego y que la mayor cantidad de ketamina decomisada en Costa Rica proviene de territorio nicaragüense.

Según explicó, la droga llegaba principalmente a San José, donde luego se mezclaba con otras sustancias que se venden en distintos puntos del casco central.

Muñoz no precisó cuánta ketamina movió el grupo ni durante cuánto tiempo. Tampoco dio detalles sobre las rutas o los puntos de ingreso.

Como parte de las diligencias este día, una funcionaria judicial está entre los 12 detenidos en el operartivo en Los Chiles, Coto Brus, Corredores y Cartago. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El hallazgo ocurre en un caso que, según el OIJ, movía unos 100 kilos de cocaína al mes hacia el norte por pasos ciegos de Los Chiles.

Como la ruta funcionaba en ambos sentidos, la frontera norte no solo servía para sacar cocaína sino también entrada de ketamina de uso veterinario desviadas al mercado ilegal.

Según el jerarca judicial, estos sujetos ejercían un fuerte control territorial en el sector de Medio Queso y la trocha fronteriza, donde tenían apoyo local.

Para cruzar la cocaína hacia Nicaragua, la red utilizaba “mulas” que trasladaban la droga por vía terrestre en cargas de entre 6 y 10 kilos por persona de manera constante, sumando más de 100 kilogramos mensuales.

Como parte de las diligencias este día, una funcionaria judicial está entre los 12 detenidos en el operartivo en Los Chiles, Coto Brus, Corredores y Cartago para desarticular a esta estructura narco que movilizaba más de 100 kilos de cocaína al mes hacia Nicaragua, generando ganancias estimadas en $500.000 mensuales.

Declaraciones de Vladimir Muñoz sobre el Caso Norte .

Para “lavar” las ganancias ilícitas, los líderes de la agrupación tenían diversos negocios fachada, entre los que figuran lavacar, tiendas, joyerías, un taller y propiedades con ganado, los cuales fueron también fueron allanados este martes junto con viviendas para un total de 24 inmuebles intervenidos.

El operativo se inició a las 3 a. m. con 24 allanamientos simultáneos dirigidos por la Fiscalía y la Oficina Especializada Contra la Delincuencia Organizada del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con apoyo de la Policía Municipal de San José y el Ministerio de Seguridad Pública.