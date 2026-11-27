“Sus abuelos le enseñaron ser derecho y el gusto por los caballos desde niño él aprendió, la moneda la buscaba trabajando y a la par él fue estudiando hasta que un día se graduó”.

Así dice parte de un corrido titulado El Señor de los Caballos, que detectó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), mientras le seguía la pista al extraditable Erick Barrantes Villalobos, alias Caballos.

El tema, publicado en Youtube en febrero de 2021, consigna la coautoría Haras EBV y Gutty Quezada y tiene una duración de 4:20 minutos. Quezada, de origen mexicano, falleció en agosto de ese mismo año a causa del Covid.

La canción es una oda a la vida del extraditable, quien fue detenido este jueves por solicitud de la justicia estadounidense, que le sigue una causa por tráfico internacional de cocaína en el Distrito Este de Texas.

En la letra se resalta la experiencia de Barrantes Villalobos como desarrollador de caballos finos. “El criadero ya es muy conocido en México y también con los gringos”, se oye decir a Quezada.

El video del tema el Señor de los Caballos, es una oda a la vida del extraditable Erick Barrantes Villalobos. El corrido lo grabó el cantante Gutty Quezada quien falleció en agosto de 2021 a causa del Covid-19. (Captura de pa/Foto: captura de pantalla)

Más adelante, el fallecido intérprete destaca sobre alias Caballos: “De un joven con sueños de ser muy grande comenzó desde abajo a formar lo que soñó, de inicios y tropiezos fue muy duro, pero con perseverancia y con esfuerzo lo logró”.

Michael Soto, director interino del OIJ, detalló que al investigar las redes sociales del extraditable se encontraron el video que “está identificado con el nombre de la propiedad: Haras, que a su vez es el nombre del caso y que significa lugar o finca donde se crían caballos”.

Soto explicó que este tipo de producciones son “algo muy típico en los narcotraficantes mexicanos”, aunque en el país hasta ahora se documenta un caso de este subgénero musical, ya que se han conocido otros como el urbano, tal y como ocurrió en el caso de Michael Quesada Meléndez, alias Shaggy, cabecilla criminal de León XIII en Tibás.

El jefe policial añadió que este tipo de composiciones en México tienen un alto costo, pero se desconoce cuánto habría pagado el extraditable para que le dedicaran la canción. “Lo cierto es que en algunos casos hemos tenido información de que cuesta $100.000 ó $200.000, si no es un grupo tan famoso, podría costar mucho menos”.

El video del tema dedicado a alias Caballos, se habría grabado en México, durante la Pandemia de Covid-19. (Captura de pa/Foto: captura de pantalla)

Hacia el final del corrido, el autor resalta que alias Caballos, a quien le decomisaron cerca de 50 equinos valorados en unos $3 millones, logró su sueño de niño.

“Hoy la vida le dio un giro positivo porque su ganadería al éxito lo llevó; no fue fácil, le aseguro que hubo gente que no creyó en su futuro, pero Dios sí lo apoyó.

El costarricense de 42 años permanecerá en detención provisional mientras se resuelve su proceso de extradición.