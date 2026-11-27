La crianza de caballos de paso costarricense habría sido la puerta de entrada de Erick Barrantes Villalobos, alias Caballos, a una de las organizaciones criminales más poderosas del continente: El Cartel de Sinaloa, en México.

El empresario, de 42 años, detenido el jueves 26 de noviembre en Grecia, Alajuela, por una solicitud de extradición de Estados Unidos, habría aprovechado su reconocimiento como criador de equinos para establecer relaciones con integrantes de ese clan delictivo.

Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), explicó que Barrantes tuvo contactos con diferentes integrantes del cartel cuando todavía funcionaba como una sola estructura y que, posteriormente, habría mantenido relaciones con facciones en las que se dividió, tras las capturas de Ismael El Mayo Zambada y de Joaquín El Chapo Guzmán.

El conocimiento en la crianza de caballos habría facilitado el acercamiento de Erick Barrantes Villalobos con la cúpula del cártel de Sinaloa, según el OIJ. (Alonso Tenorio/Atenorio)

La investigación también apunta a un vínculo con un sujeto conocido como alias El Cien, identificado por las autoridades como una figura conocida dentro de esa organización criminal.

“Creo que la forma como él se fue introduciendo en el grupo fue principalmente por el tema ecuestre”, explicó Soto en una entrevista con La Nación.

El jerarca destacó que Barrantes era una persona reconocida en el país por su actividad como criador y que posiblemente figuraba entre los principales exponentes de ese sector. “Quizás es el principal criador de caballos”, manifestó.

Soto explicó que la crianza de equinos de alta calidad también representa una actividad de lujo dentro de las organizaciones criminales mexicanas. “En las estructuras criminales de México, una forma de invertir dinero es en el tema de los caballos, es un lujo, una excentricidad”, afirmó.

Según el director interino del OIJ, la calidad de los animales que criaba Barrantes habría facilitado su acercamiento a integrantes de la organización. Esa relación habría escalado conforme aumentaba su reconocimiento en el ambiente ecuestre.

“Probablemente fue escalando por el nivel de los caballos que él tenía de mucha calidad como criador y ahí fue donde tuvo esos contactos”, agregó.

Soto indicó que Barrantes tuvo relación con integrantes de las dos facciones en que se dividió el Cartel de Sinaloa, conocidas como La Mayitos o La Mayiza y Los Chapitos, hijos de los cabecillas extraditados a Estados Unidos. “Él tuvo contacto con los dos grupos cuando no estaban separados”, explicó.

El jefe policial añadió que, según la información que manejan, Barrantes habría mantenido contactos con integrantes de La Mayiza, aunque no descartan que también tuviera relaciones con Los Chapitos.

Lujoso regalo

Entre los bienes localizados durante los allanamientos y recorridos en la propiedad de Barrantes Villalobos figura un vehículo blindado marca Jeep Gladiator Mojave.

El auto tipo pick-up, blanco, cuenta con protección en las ventanas y puertas y fue localizado por la Policía cerca de las cuadras donde el extraditable tenía medio centenar de caballos valorados en unos $3 millones.

El OIJ investiga si ese automotor fue un obsequio de integrantes del Cartel de Sinaloa para proteger al empresario costarricense.

Soto aclaró que esa información todavía no está plenamente acreditada y que los investigadores deben verificar el origen del vehículo y las circunstancias de su importación.

“Pareciera ser, vamos a chequearlo, que el vehículo fue importado de México como un obsequio de alguien de la estructura criminal del Cartel de Sinaloa a él por un tema de protección personal”, explicó.

De acuerdo con la investigación judicial, este Jeep Gladiator Mojave, habría sido un regalo del cártel de Sinaloa al extraditable Erick Barrantes Villalobos, alias Caballos. (Christian Montero/Foto: La Nación)

Patrimonio millonario

Soto informó de que los investigadores contabilizaron aproximadamente 50 caballos de paso costarricense. Según una estimación preliminar del OIJ, solamente esos animales tendrían un valor de entre $3 millones y $3,5 millones.

El jerarca explicó que se trata de equinos de alta calidad, algunos con modificaciones genéticas, que han ganado numerosos premios en competencias nacionales.

Durante los recorridos también encontraron vehículos de alta gama, incluido el automotor blindado y un Chevrolet Camaro, así como animales exóticos, entre ellos lapas, y una cantidad importante de cerdos destinados a la reproducción.

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El decomiso incluye además ¢2 millones en efectivo que fueron incautados el jueves, durante el operativo de captura de alias Caballos.

Barrantes fue detenido en San Luis de Grecia, Alajuela, durante un operativo coordinado entre autoridades costarricenses y estadounidenses.

El costarricense es requerido por el Tribunal de Distrito del Este de Texas, que lo señala por presuntos delitos relacionados con la fabricación y distribución de cocaína para su importación a Estados Unidos.

La investigación del OIJ sobre sus actividades tiene aproximadamente dos años, según los antecedentes divulgados por las autoridades.

La Fiscalía también desarrolla una causa penal en Costa Rica por presunta legitimación de capitales. Esa investigación busca determinar el origen de los bienes y capitales relacionados con el empresario.