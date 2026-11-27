El fiscal general de la República, Carlo Díaz, confirmó que las autoridades mantienen bajo seguimiento a otros presuntos narcotraficantes requeridos por Estados Unidos y adelantó que esperan concretar próximamente la captura de al menos otra persona con fines de extradición de características similares a alias Caballos.

Así lo anunció el jefe del Ministerio Público ante una consulta de La Nación durante el allanamiento a la propiedad del extraditable Erick Barrantes Villalobos, alias Caballos, un empresario de 42 años conocido en Grecia por la crianza de equinos de paso y la comercialización de vehículos de alta gama. La diligencia judicial respondió a una causa por legitimación de capitales que se le sigue en Costa Rica.

Barrantes fue detenido el jueves 26 de noviembre en San Luis de Grecia, Alajuela, durante un operativo coordinado entre la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El costarricense es requerido por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Texas. Según la acusación estadounidense, se le atribuye la presunta fabricación y distribución de cocaína con el propósito de importarla a territorio norteamericano.

Erick Barrantes Villalobos, alias Caballos, es muy reconocido en el ámbito de la crianza de caballos de alto valor. Este viernes fue llevado al allanamiento de su propiedad, como parte de una investigación por legitimación de capitales. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Díaz explicó que el perfil de Barrantes corresponde a los objetivos que las autoridades denominan narcotraficantes invisibles, aunque reconoció que el empresario tenía una presencia pública importante en el ambiente ecuestre. “Este es uno de esos ejemplos”, afirmó el fiscal general al referirse a la clasificación de Barrantes.

El jerarca explicó que una de las características de estos objetivos es que mantienen actividades comerciales que, a primera vista, no despiertan sospechas sobre una posible relación con el narcotráfico.

“Ustedes ven que detrás de la actividad de él está la actividad ecuestre y, por supuesto, cualquier persona diría que se dedica simplemente a eso”, manifestó Díaz.

Sin embargo, agregó que Barrantes está siendo vinculado presuntamente con actividades de narcotráfico. Por esa razón, las autoridades lo ubican dentro de esa categoría de objetivos.

Otras capturas en la mira

La detención de alias Caballos no sería la última dentro de esta nueva etapa de extradiciones.

Díaz confirmó que existen otros objetivos identificados y que las autoridades esperan concretar una nueva captura. “Sí, hay ya otros objetivos que se tienen en la mira. Yo había mencionado dos, ya este es uno de ellos y muy pronto esperamos la captura de al menos otra persona extraditable”, declaró.

El fiscal general evitó revelar si el próximo requerido tiene alguna actividad empresarial similar a la de Barrantes o si está vinculado con otro sector económico. “Esa información ahorita no se puede revelar”, respondió.

No obstante, explicó que los objetivos incluidos en las solicitudes de extradición de la DEA generalmente tienen un perfil elevado dentro del narcotráfico o mantienen vínculos con organizaciones criminales internacionales.

“Son personas de muy alto perfil en el narcotráfico o vinculadas con organizaciones criminales internacionales”, indicó. En el caso de Barrantes, Díaz señaló que las autoridades estadounidenses lo vinculan con el Cartel de Sinaloa.

Sobre la posibilidad de que la siguiente detención ocurra durante diciembre, el fiscal general explicó que la fecha depende de las labores de ubicación y de las coordinaciones judiciales necesarias para ejecutar las órdenes de captura.

Reconocido empresario ecuestre

Durante la entrevista, Díaz también se refirió a la actividad pública que desarrollaba Barrantes y a los reconocimientos que acumuló como criador de caballos.

El fiscal general aclaró que, aunque el caso se presenta dentro de la estrategia contra los narcotraficantes invisibles, alias Caballos no era una persona desconocida en el sector al que se dedicaba. “Más bien él en el ambiente de los caballos era una persona muy reconocida”, explicó.

En la hacienda de alias Caballos, ubicada en Grecia, hay varias cuadras que tienen un sistema inteligente de abastecimiento de agua para los equinos. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El funcionario agregó que durante las diligencias realizadas por las autoridades pudieron observar numerosos trofeos y reconocimientos obtenidos por el empresario.

La actividad ecuestre era una de las principales facetas públicas del empresario, quien tenía el criadero Haras EBV en Grecia. También era conocido por la comercialización de vehículos de alta gama.

Investigación paralela

La detención de Barrantes forma parte de la segunda fase de extradiciones anunciada por el fiscal general, Carlo Díaz, como parte de una estrategia para perseguir a personas requeridas por la justicia estadounidense.

La primera fase estuvo dirigida a objetivos considerados líderes criminales con influencia en Costa Rica y en el extranjero.

En setiembre, Díaz había explicado que la siguiente etapa tendría como prioridad a personas que aparentemente desarrollan negocios lícitos, pero cuyos capitales tendrían un origen relacionado con el narcotráfico.

“Son personas que en nuestro país aparentemente mantienen sus negocios lícitos, pero que en realidad el origen de todos esos negocios y todo ese capital es el narcotráfico”, había señalado el jerarca, según publicó La Nación el 26 de noviembre.

Barrantes fue identificado como el segundo supuesto narcotraficante invisible detenido con fines de extradición dentro de esta estrategia. El primero fue Guobin Tam Zhang, alias Chino, detenido el 2 de octubre.

Horas después del arresto de Caballos, la Fiscalía y el OIJ iniciaron un allanamiento en su propiedad en Grecia. La diligencia fue dirigida por el propio fiscal general y se desarrolló como parte de una investigación nacional que complementa el proceso de extradición.