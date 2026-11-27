La investigación por presunta legitimación de capitales contra el extraditable Erick Barrantes Villalobos, alias Caballos, señala a su pareja sentimental como presunta testaferro para ocultar bienes de alto valor económico.

De acuerdo con una resolución del Juzgado Penal de Grecia, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), identificaron a Yuliana María Rodríguez Barrantes como colaboradora del sospechoso en un “rol de testaferro”. La mujer figura como representante legal de la sociedad Raptor de la Jungla Limitada, utilizada presuntamente para mantener bienes fuera del patrimonio directo del investigado.

El expediente señala que, mediante esa estructura jurídica, se buscaba “mantener inscritos los bienes de interés económicos inscritos y bajo control de la persona investigada”.

A nombre de esa sociedad aparecen registrados un vehículo Ford F-150, modelo 2020, y la propiedad que fue allanada este viernes en en San Luis de Grecia, cuya extensión es de 6.453 metros cuadrados . La finca cuenta con caballerizas y piscina. Además, el documento judicial consigna que la sociedad mantiene deudas pendientes con la Administración Tributaria.

Entre 40 y 40 caballos valorados cada uno en aproximadamente ¢50 millones, fueron decomisados en la hacienda de alias Caballos, localizada en Grecia. (Alonso Tenorio/Atenorio)

La causa penal en Costa Rica se originó a partir de una alerta internacional enviada por autoridades estadounidenses. La Embajada de Estados Unidos comunicó que Barrantes enfrenta una acusación formal por tráfico de drogas en el Distrito Este de Texas, bajo el expediente 4:26-CR-267, fechado el 14 de octubre de 2026.

La comunicación diplomática se tramitó con fines de extradición del sospechoso.

Agentes de la Sección Especializada Antidrogas del OIJ detuvieron a alias Caballos este jueves 26 de noviembre tras salir de su extensa hacienda. La captura ocurrió a las 4:25 p. m. en vía pública, frente al gimnasio de San Luis de Grecia.

Al momento de la detención, Barrantes viajaba en un Ford Ranger Raptor, modelo 2027. Durante la inspección del vehículo, los agentes decomisaron diez billetes de $100, 121 billetes de ¢20.000, tres cadenas de oro, tarjetas bancarias y una factura por $96.990 correspondiente a la compra del vehículo.

Luego de la captura, el Juzgado Penal de Grecia autorizó el allanamiento de la propiedad en la que autoridades judiciales decomisaron al menos 50 caballos de un valor estimado entre ¢30 y ¢50 millones cada uno.

Según el expediente del Caso Haras, Erick Barrantes Villalobos, alias Caballos, habría utilizado a su pareja sentimental como presunta testaferro. Entre los bienes que la mujer presuntamente habria registrado en una sociedad figura esta hacienda en Grecia. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Las autoridades buscaban además, el decomiso de dinero en efectivo, armas, dispositivos electrónicos y documentación. También contempla la incautación de los equinos, con asistencia del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa).