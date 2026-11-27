Menos de 24 horas después de la detención de Erick Barrantes Villalobos, alias Caballos, quien es requerido por la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), como sospechoso de tráfico de cocaína, la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanan la casa del extraditable.

La diligencia se desarrolla en el cantón de Grecia de donde es oriundo el empresario conocido en la zona por la crianza de caballos y la venta de vehículos de alta gama. Carlo Díaz, fiscal general de La República, dirige el allanamiento.

Barrantes Villalobos es requerido por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, el mismo despacho que solicitó la extradición del exmagistrado penal Celso Gamboa y del cabecilla criminal Edwin López Vega, alias Pecho de Rata.

Fiscalía y OIJ allanan casa de extraditable alias Caballos supuesto ‘narco invisible’

Allanamiento a propiedad del extraditable alias Caballos, en Grecia. Foto Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Allanamiento a propiedad del extraditable alias Caballos, en Grecia. Foto Alonso Tenorio.)

Allanamiento a propiedad del extraditable alias Caballos, en Grecia. Foto Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Allanamiento a propiedad del extraditable alias Caballos, en Grecia. Foto Alonso Tenorio.)

Erick Barrantes Villalobos, alias Caballos fue detenido en Grecia. Enfrenta una solicitud de extradición por parte de la DEA. (Ministerio Público/Foto: cortesía)

Agentes judiciales decomisaron a alias Caballos dinero en efectivo, la mayoría en dólares. (Ministerio Público/Foto: cortesía)

Sobre la captura de alias Caballos, el jefe del Ministerio Público resaltó que “es resultado de una coordinación conjunta con la DEA, con la que compartimos objetivos comunes en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales”.

Aunque el allanamiento no se relaciona directamente con la extradición de Barrantes Villalobos, sí es una investigación que lleva el Ministerio Público como complemento de una causa que sigue en el país. “Seguimos avanzando en la segunda fase de extradiciones, mediante un trabajo articulado que busca que quienes son requeridos por la justicia enfrenten los procesos penales correspondientes”, señaló Díaz.

El allanamiento se mantiene en desarrollo.