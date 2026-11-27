Un hombre identificado como Erick Barrantes Villalobos, de 42 años, fue detenido la tarde de este jueves con fines de extradición por solicitud de la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés). Sería el segundo supuesto ‘narco invisible’ que es capturado con ese propósito luego de la detención el 2 de octubre, de Guobin Tam Zhang, alias Chino.

Una fuente judicial confirmó el arresto del costarricense, conocido por la crianza de caballos, que se suma a la estrategia anunciada en setiembre por el fiscal general, Carlo Díaz, que tiene como fin la persecución de presuntos narcotraficantes de los que poco se sabe.

Barrantes fue detenido en un residencial en San Luis de Grecia, Alajuela, donde también era conocido por una venta de vehículos de lujo en ese cantón.

Díaz detalló en esa oportunidad que la primera fase de extradiciones iba dirigida hacia atacar “ciertos líderes” que tienen influencia en el país e internacionalmente.

Como parte de los objetivos que buscaba con la reelección en el cargo, Díaz puntualizó que la segunda fase de extradiciones involucraría “lo que llamamos narcotraficantes invisibles, que son personas que en nuestro país aparentemente mantienen sus negocios lícitos, pero que en realidad el origen de todos esos negocios y todo ese capital es el narcotráfico”.

El jefe del Ministerio Público especificó que estos objetivos, en común con la justicia de otros países, “son personas de alguna manera de renombre y de influencia y que también tienen muchos contactos en las instituciones”, dijo.

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