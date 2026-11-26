La Sala Constitucional acogió una tercera gestión de desobediencia y pidió a la Fiscalía investigar tanto al ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, como al director de Patrimonio Cultural, José Fernando Madrigal, por presuntamente desobedecer una sentencia relacionada con el ahora demolido puente del río Tures, en Santo Domingo de Heredia.

El puente, en la ruta nacional 116, tenía un arco de piedra y estaba hecho en calicanto. Era uno de los puentes heredianos más antiguos, construido en 1894 , y solía pasar desapercibido porque, para apreciar sus piedras, había que descender al río. Fue demolido el 3 de agosto del 2026.

El Tribunal acogió la gestión de desobediencia al considerar que las autoridades de Cultura habrían incumplido lo ordenado en la sentencia N.º 2025025745, en la que se les exigía rendir un informe sobre una solicitud de declarar el puente como patrimonio histórico arquitectónico .

Mediante la oficina de prensa del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), La Nación solicitó una reacción a los dos jerarcas sobre la decisión de los magistrados.

Sala había acogido otras dos gestiones de desobediencia

El caso del puente Tures se remonta al 3 de julio de 2025, cuando Erick Hernández, vecino de la comunidad herediana, interpuso un recurso de amparo para que se le diera curso a una solicitud de declaratoria de patrimonio histórico arquitectónico al inmueble, presentada el 9 de abril del 2025.

La Sala declaró parcialmente con lugar ese recurso el 14 de agosto del 2025 en la sentencia N.º 2025025745, mediante la cual ordenó que el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) resolviera la solicitud en un plazo máximo de cuatro meses.

Paralelamente, ordenó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) mantener suspendida la demolición del puente “ hasta tanto el Ministerio de Cultura y Juventud no resuelva o defina si dicha estructura puede ser declarada o no patrimonio histórico-arquitectónico ”.

Esta sentencia fue notificada a la Dirección de Patrimonio Cultural el 19 de agosto del 2025 y al MOPT el 22 de agosto del 2025.

Posteriormente, el 25 de marzo del 2026, la Comisión Nacional de Patrimonio Histórico Arquitectónico rindió un informe en el que recomendó declarar el puente como patrimonio bajo la categoría de monumento.

El puente sobre el río Tures fue construido en piedra en 1894. (Informe de Patrimonio/Informe de Patrimonio)

Primera gestión de desobediencia

Un mes después, el 21 de abril del 2026, mediante la resolución interlocutoria N.º 2026013251, la Sala acogió parcialmente una primera gestión de desobediencia contra las autoridades de Cultura y les reiteró que debían resolver la solicitud de declaratoria de patrimonio histórico arquitectónico.

Si bien Patrimonio había rendido su informe, todavía no se había resuelto la solicitud de declaratoria por parte del ministerio.

Segunda gestión de desobediencia

La Sala acogió una segunda gestión de desobedencia el 19 de junio, la cual fue notificada personalmente al ministro de Cultura y al director de Patrimonio.

El 1.º de julio, el recurrente Hernández acudió de nuevo a la Sala, alegando que aún no se había resuelto la declaratoria. La Sala volvió a darle curso a la gestión y concedió audiencia al ministro de Cultura.

El 20 de julio, el Ministerio rechazó la declaratoria de patrimonio histórico arquitectónico del puente centenario mediante la resolución N.º 266-2026. Aunque sí reconoció el valor histórico y cultural del inmueble, indicó que las condiciones técnicas de la estructura “obligaban” a priorizar la seguridad de las personas y el interés público.

Un día después, el 21 de julio, el ministro Rodríguez solicitó a la Sala archivar la desobediencia por falta de objeto, alegando que la denegatoria de la declaratoria patrimonial ya había sido notificada y aceptada por el MOPT.

Trece días después, el 3 de agosto, la empresa constructora CODOCSA, contratada por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), procedió con la demolición del puente.

Sin embargo, ese mismo día, el Tribunal señaló mediante constancia agregada que “el Ministro y el Director de Patrimonio Cultural, ambos del Ministerio de Cultura y Juventud, omitieron rendir el informe que se les ordenó , por lo que, en aplicación del artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se tienen por ciertos los hechos y omisiones que le atañen y que se le endilgan”.

Adicionalmente, la Sala confirió audiencia a Pablo Camacho Salazar, viceministro de Infraestructura del MOPT, para que se refiriera a los hechos. Alegó que no hubo desacato porque la suspensión de la demolición se mantuvo en pie hasta que Cultura denegó la declaratoria patrimonial.

Tercera gestión de desobediencia

Finalmente, en la última sentencia del 20 de noviembre (N.º 2026045100), la Sala Constitucional acogió la gestión de desobediencia y ordenó testimoniar piezas ante el Ministerio Público contra Jorge Rodríguez Vives y José Fernando Madrigal Fallas.

“El ministro y el director de Patrimonio Cultural, ambos del Ministerio de Cultura y Juventud, omitieron rendir el informe que se les ordenó, por lo que, en aplicación del artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se tienen por ciertos los hechos y omisiones que le atañen y que se le endilgan”, sentenció el tribunal.

“La parte recurrida incumplió con lo dispuesto por este Tribunal, en el sentido de que el 3 de agosto de 2026, el MOPT, el CONAVI y la empresa CODOCSA S.A. procedieron a ejecutar la destrucción física del puente sobre el río Tures, evidenciándose un daño irreversible al patrimonio de la comunidad de Santo Domingo”, agregó.

Nuevo puente estaría listo en el 2027

El día de la demolición del puente, el jerarca de Obras Públicas, Efraím Zeledón, explicó que la estructura tenía una serie de problemas tanto en la parte estructural como a nivel hidráulico, ya que el arco generaba una especie de embudo y, en caso de una crecida, podía generar inundaciones aguas arriba o el colapso de la misma estructura.

En consiguiente, el Conavi inició la construcción de un nuevo puente, con la ampliación de un carril.

El nuevo puente sobre el río Tures tendrá una longitud de 15 metros y contará con dos carriles de circulación de 3,65m de ancho. También incluirá un paso para peatones con barandas de protección.

El proyecto contempla 70 metros de mejoramiento de los accesos en ambos extremos de la estructura, más 30 metros de la ruta cantonal (calle Quebradas), así como la colocación de tuberías y pozos de concreto para canalizar adecuadamente las aguas pluviales, construcción de cordón y caño, demarcación y señalamiento en los accesos al puente.

Los trabajos son ejecutados por la empresa Codocsa, la cual tiene un plazo de 280 días para completar las obras, por lo que la nueva estructura debería estar lista a finales del primer semestre del 2027. La obra tiene un costo de ¢722 millones.