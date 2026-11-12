Ministerio de Cultura condenado por Sala IV por no entregar a ‘La Nación’ información completa sobre millonario traslado de oficinas de jerarcas

El Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) perdió un recurso de amparo interpuesto por La Nación por no entregar información pública relativa al traslado de oficinas de los jerarcas del ramo a tres edificios que, según había informado originalmente la institución, iba a utilizar exclusivamente el Taller Nacional de Teatro (TNT).

Cultura trasladó los despachos del ministro, Jorge Rodríguez Vives, y los viceministros de Cultura, Juventud y Administrativo, al edificio ubicado detrás de la Biblioteca Nacional, donde también se albergaría una “pinacoteca nacional” que no fue anunciada y cuyos detalles se desconocen hasta ahora.

En la lista de preguntas, enviada por La Nación al MCJ el pasado 27 de agosto, se le consultó al ministerio adónde trasladarían el personal, por qué harían el cambio, cuánto dinero se estaba invirtiendo, cuáles funcionarios se mudarían y cómo se contrataron las remodelaciones por las que, en total, se han invertido cerca de ¢190 millones. En total, el cuestionario constaba de 14 preguntas.

Sin embargo, pasaron los 10 días que dispone la ley N.° 10.554 como plazo máximo (se cumplió el 10 de setiembre), pasó todo el mes de setiembre, y Cultura no respondió.

Instalaciones están ubicadas detrás de la Biblioteca Nacional, sobre la avenida 5 y entre las calles 15 y 17 de San José. (Alonso Tenorio/Atenorio)

En consecuencia, el 1.° de octubre, cinco semanas después del envío de la lista con 14 preguntas, La Nación planteó un recurso de amparo por la violación del derecho de petición consignado en el artículo 27 de la Constitución Política.

El 16 de octubre, la Sala Constitucional notificó al Ministerio de Cultura que se estaba procesando un recurso de amparo en su contra, y, ese mismo día, por la tarde, dicha cartera envió las respuestas a las consultas.

No obstante, la contestación del MCJ se quedó corta, ya que dejaron de responder a dos datos fundamentales, según la Sala Constitucional.

El edificio que alberga las nuevas oficinas de los jerarcas del Ministerio de Cultura y Juventud. (Sofía Sánchez/La Nación)

Dos preguntas aún sin responder: MCJ tiene 10 días

En su fallo del pasado 5 de noviembre, la Sala Constitucional logró comprobar que Cultura no respondió adecuadamente las preguntas 8 y 14 del cuestionario de La Nación.

En la pregunta 8 se le consultó al MCJ por qué se trasladaban las oficinas del ministerio a un inmueble que, según anunciaron en mayo pasado, sería utilizado por el Taller Nacional de Teatro (TNT). Además, se preguntó si se realizó algún estudio técnico para escoger esos edificios como oficina ministerial.

Ahora, en lugar de otorgar los tres edificios exclusivamente al TNT (como había anunciado el ministerio en mayo en un comunicado de prensa), los jerarcas se mudarán ahí y el taller quedará en solo dos de los inmuebles.

Al respecto, el MCJ argumentó que el traslado responde a la necesidad de que la zona interna del Centro Nacional de la Cultura (Cenac) donde se encontraban las oficinas ministeriales albergue “programas sustantivos del Ministerio”. No señaló cuáles actividades serían realizadas en el espacio ni un cronograma de las mismas.

La Sala Constitucional señaló que Cultura no aclaró si se realizó un estudio técnico, como preguntó La Nación. Esta falta de respuesta viola el derecho de petición.

Cultura sigue sin responder todas las consultas planteadas. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El Ministerio de Cultura incurrió en esa conducta una segunda vez, en la pregunta número 14 del cuestionario, que consultaba cuánto dinero se había invertido hasta ese momento, y cuánto faltaba aún por invertirse en la remodelación y traslado de las oficinas.

Entre las respuestas que sí dio, Cultura reconoció que se han invertido ¢187 millones y faltaba aún por licitarse un sistema de climatización, sin embargo, el ministerio no indicó cuánto faltaba aún por invertirse. Esto también constituye una violación al artículo 27 de la Carta Magna.

“Se mantiene la lesión al derecho de acceso a la información de la recurrente, por lo que se declara con lugar el recurso”, determinó la Sala en su reciente fallo.

En síntesis, los magistrados declararon con lugar el recurso de amparo de La Nación en dos sentidos : el primero de ellos, por la falta de respuesta del MCJ en los 10 días hábiles que ordena la ley, y el segundo, porque a pesar de que Cultura respondió las consultas siete semanas después de planteadas, no lo hizo en forma completa.

Como consecuencia, los magistrados constitucionales ordenaron a la jefa de la Unidad de Comunicación del MCJ, Wendy Segura Calderón, responder las preguntas pendientes en un plazo máximo de diez días hábiles desde la notificación de la sentencia.

El ministro Rodríguez Vives ha sido condenado por la Sala IV en ocasiones anteriores. (Alonso Tenorio)

Inversión ronda los ¢190 millones

Tal como informó La Nación el pasado 23 de octubre, el traslado de los despachos del ministro Jorge Rodríguez y sus subalternos al edificio ubicado detrás de la Biblioteca Nacional ha implicado un gasto millonario.

La cartera de Cultura ha invertido ¢187 millones en acondicionar el inmueble para instalar la futura “pinacoteca nacional”, de los cuales ha destinado ¢34 millones al traslado de los despachos, que se ubican en la segunda planta del edificio.

Según el MCJ, desde julio de este año fueron trasladadas 21 personas a las nuevas oficinas: tres jerarcas, seis funcionarios de planta y 12 personas de apoyo y asesoría. Previo a esta fecha, los despachos se ubicaban en el Cenac, en el inmueble de la antigua Fábrica Nacional de Licores.

El ministerio agregó que el edificio de los nuevos despachos requería mantenimiento, ya que se encontraba en desuso. En ese sentido, entre noviembre de 2025 y junio de 2026, realizó obras de reparación de cubiertas de techo, eliminación de paredes livianas, reparación de ventanales, habilitación de servicios sanitarios, sustitución de luminarias y resane de paredes y pintura general.

“La inversión donde se ubica todo el personal trasladado es de ¢34 millones de colones. Específicamente para: demolición de paredes dañadas, construcción de paredes livianas, resane de paredes, cambio de luminarias, reparación de baños, cambio de pisos, reforzamiento estructural, pintura general, entre otros”, mencionó.