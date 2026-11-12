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Revista Dominical

Ministerio de Cultura condenado por Sala IV por no entregar a ‘La Nación’ información completa sobre millonario traslado de oficinas de jerarcas

Ministerio no atendió consultas de ‘La Nación’ durante el plazo que estipula la ley. Preguntas son relativas al traslado de despachos ministeriales que significó gasto cercano a ¢190 millones

Jorge Rodríguez Vives
El despacho del ministro Jorge Rodríguez Vives es uno de los trasladados a las instalaciones que, se suponía, iba a utilizar exclusivamente el Taller Nacional de Teatro. Alonso Tenorio
Roger Bolaños Vargas