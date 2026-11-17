El costarricense Adrián Vargas alcanzó uno de los hitos más importantes para cualquier concursante de Saber y Ganar. Este martes 17 de noviembre se convirtió en “Magnífico”, distinción que reciben los participantes que superan los 10.000 puntos en el popular concurso de la televisión española.

Vargas, alajuelense de nacimiento y criado en España desde su infancia, le contó a Revista Dominical que ver los programas desde casa y recibir el cariño del público le ha permitido tomar conciencia de lo conseguido.

“Estoy viviendo este momento con muchísima emoción y algo de incredulidad. En el momento de grabar los programas es difícil dimensionar qué tan bien han salido y todo ocurre tan rápido que apenas hay tiempo para pensar. Ya viendo el programa desde casa, recibiendo el apoyo y el cariño de los espectadores, que me han enviado mensajes no solo de Costa Rica y España, sino de toda Latinoamérica, sí que estoy muy satisfecho con mi desempeño”, cuenta.

Convertirse en Magnífico representa un reconocimiento a su desempeño y a la constancia demostrada a lo largo de sus 17 participaciones. Los 10.000 puntos marcan una frontera especial dentro del concurso y permiten a los participantes ingresar a un grupo destacado de concursantes que han conseguido acumular esa puntuación.

“Llegar al título de ‘Magnífico’ es un sueño para cualquier seguidor del concurso, me siento feliz”, agregó.

Meta alta

La meta del programa es llegar a los 100 días de concurso: Adrián Vargas se ha fijado lograrlo. Actualmente lleva 17 ediciones. (Cortesía/Cortesía)

El cambio en las reglas del programa hace que el logro tenga todavía más mérito. Desde marzo de 2025, Saber y Ganar elevó de 7.000 a 10.000 la cifra necesaria para obtener la distinción de Magnífico.

Además, quienes alcanzan esa categoría tienen la posibilidad de participar en los especiales anuales del concurso, en los que se elige al Supermagnífico del año. Además, en caso de eliminación (escenario que no se vislumbra; el talento de Adrián lo ha hecho ganar constantemente en el puntaje de los tres concursantes), podría optar por ser parte de las ediciones de los fines de semana.

Pero Vargas no quiere detenerse en este primer gran objetivo. Su siguiente meta es alcanzar los 100 programas, una cifra que distingue a los concursantes Centenarios y que representa la meta, tal cual lo logró el supermagnífico Marc Mendoza, el competidor que se “graduó” del concurso y cuya plaza llegó a ocupar el tico.

“Hay momentos de tensión en la grabación, especialmente considerando los fabulosos contrincantes que tengo, y donde cualquier error penaliza y altera la clasificación. Hay momentos de tensión en la grabación, especialmente considerando los fabulosos contrincantes que tengo, y donde cualquier error penaliza y altera la clasificación. Pero, a pesar de la competitividad, hay muy buena onda entre todos los concursantes y el equipo, y la satisfacción de ir superando los retos y sumando programas le da otra dimensión a todo”, contó.

Nacido en Alajuela, Vargas se trasladó a España con sus padres cuando tenía doce años. Su familia materna es originaria de San Carlos y Zarcero, mientras que por el lado paterno sus raíces están en el centro de Alajuela. Aunque ha vivido la mayor parte de su vida en España, afirma que las costumbres costarricenses siempre se conservaron en su hogar.

“Soy manudo cien por ciento. La familia siempre ha estado presente y la esencia tica no se pierde por nada del mundo. Voy para Costa Rica con frecuencia; tengo una hija y me gusta que esté en contacto con el país y, por lo que me dice, a ella también le encanta ir”, afirmó al hablar de sus orígenes.

“Saber que la gente en Costa Rica me está apoyando me da un impulso extra increíble”, concluyó. Ahora, los tres concursantes en el plató (comparte escenario con Lydia Rodríguez y Martín Escolar) son magníficos, algo no habitual en este espacio.