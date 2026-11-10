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Revista Dominical

¿Quién no sueña con saberlo todo? El supergenio que venció ‘Saber y Ganar’ nos revela sus secretos

Marc Mendoza, doctor en historia antigua, entró en los libros tras ‘campeonizar’ en el popular concurso de TVE. ¿Qué podemos aprender de su hazaña?

Marc Mendoza llegó a la meta de 'Saber y Ganar': alcanzó los 100 programas en TVE. Solo 23 lo han logrado en casi 30 años de concurso.
Marc Mendoza llegó a la meta de 'Saber y Ganar': alcanzó los 100 programas en TVE. Solo 23 lo han logrado en casi 30 años de concurso. TVE REPLAY

Sofía Sánchez Ramírez y Jorge Arturo Mora