¿Quién no sueña con saberlo todo? El supergenio que venció ‘Saber y Ganar’ nos revela sus secretos

Desde hace tiempo tenemos la certeza de que existen los superhumanos. No necesariamente será una mujer invisible o un hombre que se convierta en un gigante verde, pero sí sabemos que alguien puede correr 100 metros planos en menos de 10 segundos, otro que puede levantar 511 kilógramos, así como algunas personas que tienen la respuesta a casi cualquier pregunta... De esta última especie hablamos de Marc Mendoza.

El catalán acaba de alcanzar una meta reservada para unos pocos participantes del histórico concurso español Saber y ganar: completar los 100 programas, algo que solo 23 lo han logrado en 30 calendarios. Durante dos años, su memoria, su capacidad de asociación, sus conocimientos de historia, arte, ciencia y cultura general, pero también su rapidez para resolver desafíos, lo convirtieron en leyenda.

Marc Mendoza, centenario de 'Saber y Ganar', conversa con 'La Nación'.

Saber y Ganar somete a sus participantes a recuperar datos de la memoria (sin las cuatro opciones habituales de otros realities como Quien Quiere Ser Millonario), relacionar conceptos, reconocer personajes o descubrir un acertijo a partir de una indescifrable pista. ¿Cómo se construye una mente así? ¿Por qué sirve acumular tanto conocimiento?

Este doctor en Historia Antigua, quien llegó al programa por “accidente”, nos habla sobre los secretos de su preparación y las razones por las que nunca deberíamos dejar de hacernos preguntas.

Jordi Hurtado, (derecha) histórico presentador de 'Saber y Ganar', destacó la velocidad y fortaleza mental de este doctor en historia antigua. (TVE REPLAY/TVE)

—¿Qué sentimientos hay, después de dos años de que el programa fuera un centro en tu vida?

—Es una mezcla de emociones. En primer lugar, mucha alegría por llegar a esta meta que no mucha gente ha llegado, por lo tanto también muy contento por formar parte de la historia de un programa que para mí ha significado tanto.

“También lógicamente la pena, la lástima de pensar que ya se ha acabado, que ya no volveré allí, a no ser que me inviten para algún especial o para algún aniversario. Es una sensación rara; es decir, contento pero a la vez triste.

—¿Cuáles son tus primeras memorias de haberte visto interesado en aprender, en el conocimiento?

—Yo diría que en la biblioteca. Al final en el colegio aprendes y hay cosas que te pueden interesar más o menos, pero yo recuerdo sobre todo ir cada viernes a la biblioteca y coger libros que me iban a durar esa semana, algunos más recreativos o más lúdicos, por decirlo así.

“Me acuerdo de leerme, por ejemplo, toda la colección de Asterix y Obélix, pero también me gustaba buscar libros sobre historia, sobre ciencia, sobre cualquier tema que me llamase la atención.

“Aparte de la biblioteca también recuerdo ver documentales, que a mí siempre me ha gustado sobre todo mucho los animales. A veces veía Saber y ganar en casa de mi abuela y luego daban normalmente documentales”.

—¿Mantenés esos hábitos hoy día?

—Sí, a mí me gusta leer, me gusta informarme. Normalmente durante el año me centro en leer no ficción y en verano me centro en ficción, pero durante el año me gusta ir leyendo sobre temas variados, como ciencia, política, sociedad, lo que sea, pues me gusta estar informado. Me gusta seguir aprendiendo.

—En ese sentido, ¿cómo es estudiar para vos?

—A cada persona le sirven cosas diferentes y también depende un poco del momento. A mí lo que me sirve mucho para estudiar es escribirlo, es decir, no solo leerlo, sino anotármelo, porque luego se me hace mucho más sencillo porque recuerdo el momento en que lo escribí.

—¿Así estudiabas para Saber y ganar?

—Sí, sí, de hecho para mi primera etapa sí que no me preparé nada, que fueron 17 programas, pero luego ya vi la necesidad de reforzar ciertos temas en los que yo notaba que no sabía tanto y que eran frecuentes en Saber y ganar; por ejemplo, ópera.

“Otros temas tenía un poco más dispersos. Sí que había visto mucho cine, pero a veces me costaba saber qué es de Vittorio De Sica, qué es de Fellini, qué es de Visconti...

—¿Cada semana elegías qué campo trabajar o eras metódico para no desgastarte y llegar “quemado” al día siguiente?

—Depende un poco del momento, pero cuando estaba cerca de grabar o estaba en medio de grabaciones ya era un poco de rutina y decía: ‘Voy a hacer una hora o una hora y media de esto y luego media hora de otra cosa y luego otra’.

“Al final era desarrollar un poco de técnicas, familiarizarme con palabras, buscar posibles estrategias y después también el reto, porque es la prueba que decide que sigas o no. Por mucho que te haya ido mal en un programa, si el reto lo sacas, tienes la oportunidad de seguir.

“Valía la pena familiarizarse con definiciones que al final, cuando te encuentres allí, si una ya te suena, es mucho más sencillo que no pierdas tiempo en esa definición y la puedes dedicar a otra que igual te pueda costar más”.

Mendoza logró el título de 'Supermagnífico' en febrero pasado, cuando participó en un certamen paralelo con otros concursantes que habían superado los 10 mil puntos. Al final, Marc logró más de 91 mil puntos. (TVE REPLAY/TVE)

—Una cosa es prepararse y tener el conocimiento en tantas áreas y otra es responder con cronómetro. ¿Qué tanto juega la concentración y la fortaleza mental?

—Es crucial. Al final hay gente que sabe mucho, pero que por los nervios del momento no demuestra todo lo que vale. También está ese factor de saber dominar un poco el ambiente e incluso hay programas que mentalmente no estás, no te notas fresco, y a veces a mí me pasaba que te vas frustrando contigo mismo porque ves que no funciona.

“Además no es un programa al día, se graban varios al día durante días seguidos. Al final también hay un cansancio mental y físico que hay que saber aguantar”.

—Pueden influir otros factores, como los hábitos del sueño...

—Para cuando tenía grabación al día siguiente intentaba hacer una cierta rutina, porque soy una persona que le cuesta normalmente dormir. Intentaba hacer ejercicio ese día para cansarme un poco más, una cena ligera que luego no me afectase a la hora de dormir, intentar calcular que fuesen unas ocho horas o lo máximo posible.

“Estar fresco puede ser tan importante como los conocimientos. Si los conocimientos están, pero la frescura no, no sirven para nada, es como un baúl cerrado. No tienes la llave para abrir, aunque sepas que está allí, no puedes abrir ese baúl”.

—Más allá del programa, ¿por qué estudiar? ¿Por qué te gusta aprender sobre cosas fuera de tu área?

—Supongo que cada persona es diferente, hay gente que que no tiene esa llamada, pero a todos nos gusta saber, aunque sea saber un chisme de un vecino , pero siempre nos gusta saber algo más.

“Hay temas que evidentemente no me interesan y no leo sobre ellos, yo que sé, macroeconomía, pero a veces también leyendo sobre un tema descubres otro, tiras del hilo. Yo creo que cualquier persona con inquietud nunca va a llegar a decir: ‘Ya estoy, ya sé todo lo que quería’.

“Incluso puede generar frustración que no voy a poder leer todo lo que yo quisiese en mi vida, no voy a poder saber de todo, pero bueno, poco a poco saber un poco de todo siempre te ayuda a afrontar mejor la vida en todos los aspectos.

“Nunca sabes cuando X cosa te puede servir, ya sea para arreglar electrodomésticos de casa o para charlar con alguien sobre lo que sea y poder conectar a partir de música clásica, arte, cualquier tema”.

—En esa misma línea, ¿qué ideas preconcebidas hay sobre estudiar?

—Supongo que tiene que ver con como aquí se plantea la educación, que es muy de ejercitar la memoria, de memorizar datos y luego volcarlos.

“De pequeños estamos acostumbrados a vincular el estudiar con una tarea tediosa que tienes que repetir durante días, datos que a veces no acabas de entender porque el profesor no lo ha explicado lo suficientemente bien. Lo aprendes pero no lo entiendes. Eso hace que mucha gente, ya cuando no tiene la obligación, no siga estudiando porque lo tiene vinculado a algo tedioso.

“Pero ahora es mucho más fácil seguir estudiando, seguir aprendiendo. Si no te gusta leer, tienes a tu alcance otros medios desde audiolibros hasta podcast, canales de YouTube o de redes social que hay que ir siempre con cuidado a ver quién te está enseñando, quién te está transmitiendo datos, pero a la mínima que encuentres a alguien con una voluntad de divulgar que sepa conectar, también vas a aprender muchísimo y sin tener que abrir un libro”.

—Tener un amplio conocimiento sobre distintas áreas, ¿es algo que “se trae de nacimiento” o que se construye?

—Esta discusión de si es algo innato es bastante grande y supongo que hay muchas tendencias pedagógicas al respecto, pero yo creo que por mucho que tú tengas una propensión o una cierta tendencia innata, si no lo explotas, eso queda sin aprovecharse.

“Yo creo que es una cuestión de uno tener un ambiente propicio, porque al final encontrar un ambiente familiar, educativo, social que facilite esto también va a ser clave, pero eso es encontrar lo que te pueda gustar.

“Es un poco también como ir en bicicleta, que una vez aprendes, ya. Aunque haya pasado cierto tiempo, poco a poco coges el ritmo otra vez”.

Marc Mendoza llegó a cada programa con una camisa referente a alguna banda de música. (TVE REPLAY/TVE)

—La adicción a las redes sociales y la dependencia a herramientas de inteligencia artificial, pueden estar dificultando el acceso al conocimiento o al menos el interés. ¿Qué valoración hacés sobre cómo lo digital puede estar jugando con nuestro cerebro?

—Con la IA hay una sensación de inmediatez. Antes al menos si querías buscar información tenías que entrar en Wikipedia, mirar, repescar. Ahora la IA ya te genera la respuesta, que a veces no es correcta, no es real.

“Eso hace que también rebajemos un poco nuestro sentido crítico, porque nos lo da la IA y la mayoría de veces no cuestionamos, no vamos al enlace a ver si realmente lo que dice esa respuesta es correcto, se lo ha inventado.

“También puede ser otra manera, al menos con las redes sociales, de conectar con otras generaciones, de usar otros lenguajes para divulgar, por lo tanto sí que se hace mucho énfasis en la parte negativa, que la tiene, pero bien usada también puede tener sus ventajas”.

—Ahora hay una cuestión social y política en muchos países que trata de borrar lo que ha pasado antes, trata de meterse en museos, de censurar libros, de sacar obras del pasado. Como historiador, ¿qué reflexión hacés?

—La historia nos explica por qué estamos aquí y cómo estamos. Una sociedad no nace de cero, sino que es un constructo que va evolucionando a lo largo de siglos. Si quieres entender el presente necesitas el pasado y también entender los problemas del pasado, intentar extraer lecciones, siempre con cuidado de no caer en presentismo.

“Al final es lo único que tenemos para mirar otras sociedades; es decir, o miramos en un sentido más antropológico y miramos otras culturas o miramos al pasado para ver qué problemas comunes podemos tener, qué soluciones o qué errores cometieron para no caer en ellos”.

”La cultura fue un terreno exclusivo para las élites nobiliarias, eclesiásticas. La Revolución burguesa es la primera que permite que el Louvre sea un museo público y no sea una colección privada de los Reyes de Francia, por lo tanto ese arte, ese saber artístico deja de ser un terreno vedado para la mayoría de la población, para ser para todo el mundo. Igual con las bibliotecas, igual con las universidades.

“Por desgracia, cuando oyes discursos que van en contra de lo público de estas oportunidades, al final va a restringir el acceso a la cultura o a la educación. Que lo que llegue a la mayoría de la población sea una cultura cercenada, una cultura muy limitada y una educación básica para que aprendas lo fundamental para ser un miembro productivo de esa sociedad y ya.

“Es importante tener estas herramientas en manos de todos y que no demos pasos para atrás, para que no vuelvan a ser ámbitos cerrados y limitados a unos pocos”.

—¿Por qué surgen todos estos movimientos autoritarios que atacan a la educación?

—Porque es lo que genera un pensamiento crítico. Al final un movimiento autoritario lo que quiere sobre todo es obediencia.

“Si tú suprimes el pensamiento crítico, la capacidad de razonar de la mayoría de la población, es mucho más fácil tener esta obediencia, este acatamiento ciego de las condiciones y por lo tanto nadie se te va a revelar, nadie va a causar problemas y los que estén al mando van a tener la tarea mucho más sencilla.

—¿Cómo te sentís respecto al acceso que tiene la humanidad de hoy al conocimiento? ¿Te sentís optimista?

—Ahora seguramente sea el momento que tenemos más acceso a la información, pero parece que no se está generando tanto conocimiento. Es decir, estamos tan abrumados por la cantidad de información, la cantidad de datos que recibimos, que a veces se produce el efecto contrario.

“Vivimos un poco en esta paradoja, por lo tanto también es importante generar el pensamiento crítico para poder discernir toda esta información: ¿cuál es veraz, cuál es relevante, cuál no?.

“Si no, al final es muy fácil crear cortinas de humo, crear distracciones a partir de esta cantidad ingente de información y de datos. Que todo ello no produzca ningún conocimiento, ninguna divulgación del saber por puro agotamiento”.