¡Un genio! Costarricense cumple sueño de concursar en ‘Saber y Ganar’, el histórico programa español

Durante años, Adrián Vargas siguió desde su casa las preguntas, los desafíos y las competencias de Saber y Ganar, uno de los concursos de conocimiento más reconocidos de la televisión española y el mundo.

Mientras veía a los participantes enfrentarse a preguntas de literatura, geografía, filosofía, ciencia y cultura popular, imaginaba cómo sería ocupar uno de aquellos lugares frente a las cámaras.

Lo intentó muchas veces. Envió solicitudes por medio del sitio web del programa, pero en marzo de este año, decidió intentarlo una vez más y se le cumplió su anhelo.

Vargas, costarricense de 42 años que reside en Valencia, España, le cuenta a La Nación cómo es llevar la bandera tica en este insigne programa europeo.

La participación en Saber y Ganar le ha permitido poner a prueba sus conocimientos y acercarse a disciplinas que antes no formaban parte de sus intereses habituales. (Cortesía/Cortesía)

—¿Por qué quería participar en ‘Saber y Ganar’?

—He sido espectador del programa durante muchos años y siempre me ha fascinado el alto nivel cultural de sus participantes. Este concurso tiene mucho prestigio en España. Hay otros formatos que ofrecen premios más grandes, pero están más basados en el espectáculo o resultan, tal vez, más sencillos. Este es el concurso más tradicional en cuanto a conocimientos.

”Llevaba muchos años, desde que estaba en la universidad, solicitando participar. Envié multitud de solicitudes a través del formulario de su página web, por correo electrónico e incluso por correo ordinario, pero ninguna resultó. En marzo de este año, tras algunos cambios laborales, me animé a intentarlo de nuevo y esta vez sí que cuajó rápido.

”Poco después de enviar la solicitud, me contactaron por teléfono para hacerme una entrevista y conocer mi motivación para concursar. También tuve que responder algunas preguntas representativas de cultura general con las que, entiendo, el equipo de casting determina el nivel de los candidatos. La llamada duró unos 15 minutos e incluyó algunas cuestiones personales para conocer mi disponibilidad.

”Al terminar, la responsable de casting me confirmó que daba el perfil que buscaban, pero me advirtió que la lista de espera era muy larga y que debía ser paciente. Y, en efecto, así fue. No volvieron a contactarme hasta ya entrado julio, cuando me avisaron de que después de las vacaciones habría una posibilidad de incluirme entre los concursantes activos.

”Aquí entraba en juego también un componente logístico: el programa se graba en Barcelona y yo vivo en Valencia. Por cuestiones de coste y comodidad, suelen dar preferencia a personas que residen en el área metropolitana de Barcelona. Así que me preguntaron si a partir de setiembre tendría disponibilidad para participar, a lo que contesté que sí.

—¿Cómo fue encontrarse por primera vez en el plató con el conductor Jordi Hurtado?

—Hace ya más de diez años participé en otro concurso de televisión, de esos que son más un espectáculo. Concretamente en ¡Ahora caigo!, donde hay un concursante principal y otros aspirantes dispuestos en círculo a su alrededor que lo retan a una batería de preguntas. El primero que pierde cae a una especie de abismo: el suelo se abre bajo sus pies y desaparece. Mi paso por allí fue sin pena ni gloria; di una buena imagen, pero no prosperé.

”Así que estar ante las cámaras no me resultaba novedoso. Sin embargo, llegar al plató de Saber y Ganar y encontrarme con Jordi Hurtado sí fue imponente. Es un presentador histórico en Televisión Española, lleva casi treinta años haciendo este programa y antes había estado en muchos otros. Es un rostro conocidísimo, alguien muy carismático y dinámico, con una voz intensa e inmediatamente reconocible. Encontrarme junto a él fue un momento en el que me quedé deslumbrado.

”En cuanto a la dinámica, cuando me llamaron para concursar entré como reserva. En esos momentos, Marc Mendoza, concursante estrella que llegó a los cien programas, estaba terminando su participación. De hecho, pude entrar justo cuando él completó su programa número cien. Yo ocupé su lugar y empecé a competir contra Nicolás y Ana.

Aunque vive en España desde hace gran parte de su vida, Adrián Vargas asegura que conserva su identidad costarricense como uno de los rasgos que lo definen. (Cortesía/Cortesía)

—¿Cómo se ha preparado para enfrentar el concurso?

—El concurso es muy interesante porque exige de los participantes conocimientos culturales amplios, que van desde un canon clásico y elevado hasta cuestiones mucho más pop y contemporáneas. Uno puede encontrarse desde preguntas sobre literatura romántica o filosofía hasta el reto de identificar canciones actuales o estar al tanto de las series de televisión del momento.

”Desde siempre he sido muy curioso y me ha gustado estar informado. Valoro el conocimiento como una herramienta para estar preparado ante la vida y poder afrontar la realidad con una mejor base, por lo que siempre intento saber un poco de todo. Me interesan todos los temas, aunque hay algunos sobre los que me informo con más gusto porque me resultan más afines. Por ejemplo, siempre me ha apasionado la geografía, entender el mundo y las distintas realidades de quienes lo habitan.

”Por otro lado, hay cuestiones que no me han resultado tan intuitivas, como el arte contemporáneo o la filosofía, áreas con las que, debido a mi desarrollo profesional, no he tenido tanto contacto. Sin embargo, desconocer un ámbito en concreto me parece una especie de debilidad, así que procuro profundizar en las materias que menos domino.

”En cuanto a mi formación, estudié primero arquitectura y después ingeniería civil. Creo que esto sienta una buena base porque te sitúa en la intersección entre las ciencias y las artes, superando un poco esa dicotomía en la que se suele clasificar a las personas. Por ello, siempre he buscado mantener un perfil equilibrado entre las humanidades y el conocimiento científico.

”Además, al vivir en sociedad, uno absorbe la actualidad, los nuevos gustos y las tendencias. Y no es un detalle menor: tengo una hija y, a través de ella, aprendo muchísimas cosas que, de otra manera, seguramente jamás habría conocido.

—¿Cuál ha sido la prueba que más se le ha complicado?

—Paradójicamente, lo que me resulta más difícil es el cálculo numérico, y en Saber y Ganar hay una prueba que aborda esto directamente. Se trata de un reto en el que, en menos de un minuto, tienes que resolver una serie de operaciones aritméticas y, si no las aciertas todas, pierdes la mitad de lo que llevas acumulado.

”Es cierto que mi profesión es técnica y trabajo mucho con números, por lo que uno podría esperar que esto me resultara fácil. Sin embargo, seguramente el uso y abuso de la tecnología ha impedido que sea más ducho en ello. He practicado mucho para mejorarlo de cara al concurso y, en gran medida, me ha funcionado; pero no ha sido suficiente, ya que he fallado en algunas de estas pruebas y me podría haber ido mejor.

Adrián Vargas llegó al programa tras la salida por la puerta grande de Marc Mendoza (izquierda), quien llegó a la meta de 'Saber y Ganar'. A su lado el conductor Jordi Hurtado. (TVE REPLAY/TVE)

—¿Participar en el programa ha cambiado su manera de entender el conocimiento?

—Sí. Paradójicamente, lo que ocurre es que, por deformación profesional o por simple afinidad, uno tiende a centrarse en cuestiones conocidas y a profundizar en sus aficiones. Y según pasa el tiempo uno se va volviendo más reacio y existe una inercia mayor a la hora de aceptar cambios o descubrir cosas nuevas.

”Sin embargo, al concursar en un formato así, tienes que estar abierto a tratar con disciplinas y fenómenos a los que, a lo mejor, nunca habías dedicado tanto interés. Entonces, supone una especie de reseteo mental, un momento de decir: «Estos aspectos también debo cultivarlos y necesito equilibrar mi entendimiento para que esto no suponga una debilidad competitiva en el programa».

—¿Qué significa para usted presentarse como costarricense en la televisión española?

—Aunque he vivido gran parte de mi vida en España, siempre he preservado la identidad costarricense como algo que me define y me enorgullece. Es cierto que la colonia de costarricenses aquí no es muy grande y, tradicionalmente, no ha sido una nacionalidad tan presente para el gran público. Sin embargo, creo que últimamente, a medida que Costa Rica se ha consolidado como un destino turístico muy atractivo y gracias también a figuras deportivas que han dado visibilidad al país, la gente sabe ubicarla y contextualizarla mucho mejor.

”Desde mi primera intervención en el programa me presenté como un costarricense que vive en Valencia, aunque también tengo la nacionalidad española. Me enorgullezco profundamente de los valores que definen a nuestro país: nuestra vocación como república igualitaria, el compromiso con el cuidado del medio ambiente y la solidaridad hacia el prójimo que nos caracteriza.

”De hecho, la percepción que existe en España sobre Costa Rica es sumamente positiva. Cuando menciono mi origen, tanto los otros concursantes como el público reconocen inmediatamente al país como un baluarte de la conservación, un lugar de paz, conocido por no tener ejército, y una sociedad amable y cálida. Es un privilegio poder representar y visibilizar esa idiosincrasia en la televisión española.