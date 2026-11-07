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Revista Dominical

¡Un genio! Costarricense cumple sueño de concursar en ‘Saber y Ganar’, el histórico programa español

Adrián Vargas, ingeniero y arquitecto de 42 años, vive en Valencia y desde su primera aparición se presentó como un tico orgulloso de sus raíces

Adrián Vargas, costarricense residente en Valencia, España, cumplió el sueño de participar en el histórico concurso televisivo Saber y Ganar.
Adrián Vargas, costarricense residente en Valencia, España, cumplió el sueño de participar en el histórico concurso televisivo Saber y Ganar. Cortesía
Jorge Arturo Mora