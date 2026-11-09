¿Cómo una infidelidad terminó en un escándalo de espionaje internacional en Nvidia?

Una infidelidad, una sospecha de espionaje y una disputa entre Estados Unidos y China. Suena a una película o a un culebrón televisivo, pero se trata de una controversia que ha vuelto a tensar el ambiente entre Washington y Beijing.

Nvidia, la compañía tecnológica líder en el diseño de unidades de procesamiento gráfico (GPU) y hardware para inteligencia artificial (IA), abrió una investigación luego de que The New York Times informara que una empresaria china, con quien el presidente de la empresa habría mantenido una relación sentimental, era sospechosa de colaborar con los servicios de inteligencia de Pekín.

Pero ¿quién es esta persona? ¿Qué papel juega la empresaria? ¿Por qué aparece Donald Trump en esta historia y qué tiene que ver todo esto con los chips de inteligencia artificial?

Estas son las claves para entender el caso.

1. ¿Qué es Nvidia?

Es una compañía estadounidense fundada en 1993 y líder mundial en el diseño de procesadores gráficos (GPU). Sus chips son fundamentales para entrenar y ejecutar sistemas de inteligencia artificial.

Por eso se convirtió en una de las empresas más valiosas del mundo y en una pieza estratégica de la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China.

Jensen Huang de Nvidia dando un discurso durante la CES (Consumer Electronics Show) del 2026. (PATRICK T. FALLON/AFP)

2. ¿Quién es Jensen Huang?

Nació en Taiwán en 1963 y emigró a Estados Unidos cuando era niño. Cofundó Nvidia en 1993 y actualmente es su presidente ejecutivo.

Es uno de los empresarios más influyentes de Silicon Valley y mantiene una relación cercana con Donald Trump, en el contexto de la expansión masiva de la industria de la inteligencia artificial que el mandatario ha apoyado.

Está casado y tiene dos hijos. Recientemente reconoció que fue infiel a su esposa y pidió disculpas a su familia y a los empleados de la compañía.

3. ¿Quién es Alice Huang?

Es una empresaria china, también conocida como Huang Le, vinculada con Megaspeed, una compañía de centros de datos con sede en Singapur.

Según The New York Times, las agencias de inteligencia estadounidenses sospechan que trabajaba para Pekín y que habría transmitido información relacionada con Nvidia.

Según medios internacionales, la empresaria también habría mantenido una relación sentimental con el presidente ejecutivo de la tecnológica.

4. ¿Dónde entra el espionaje?

La preocupación estadounidense es que China pudiera haber aprovechado la cercanía de la empresaria con Huang para obtener información estratégica.

Entre los asuntos sensibles está el futuro de la inteligencia artificial y las decisiones comerciales de Nvidia. Sin embargo, las acusaciones no han sido demostradas públicamente y China las ha rechazado públicamente.

5. ¿Qué tendría que ver China con los chips de Nvidia?

Los procesadores de la Nvidia son esenciales para desarrollar inteligencia artificial avanzada y Estados Unidos restringe la exportación a China de algunos de los chips más potentes por temor a que puedan utilizarse en aplicaciones militares y tecnológicas estratégicas.

Beijing, por su parte, busca reducir su dependencia de la tecnología estadounidense.

Entonces Nvidia está en medio de esa disputa: China representa un mercado importante, pero Washington controla qué productos puede venderle.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conversa con el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, durante una reunión con ejecutivos del sector tecnológico sobre inteligencia artificial en el Salón Este de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 29 de septiembre de 2026. (KENT NISHIMURA/AFP)

6. ¿Qué tiene que ver Donald Trump?

Huang mantiene una relación cercana con el presidente estadounidense y ha participado en encuentros empresariales y reuniones relacionadas con China.

Según The New York Times, Trump había sido informado sobre la relación del empresario con la mujer y las sospechas de inteligencia que pesaban sobre ella.

El mandatario decidió no tomar medidas y recientemente defendió a Huang, a quien describió como “un hombre honorable”.

7. ¿Qué reconoció Huang sobre su vida privada?

En un mensaje a los empleados de Nvidia, dijo que “no fui fiel a mi esposa. Mis acciones la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice. Lo lamento profundamente”, declaró.

Eso sí: el empresario no identificó públicamente a la persona con la que fue infiel a su esposa.

8. ¿Qué investiga Nvidia?

La junta directiva de Nvidia anunció una investigación independiente para examinar los informes sobre una posible operación de inteligencia extranjera contra Huang y el empresario aseguró que cooperará plenamente.

La compañía no ha anunciado su salida y sostiene que no tiene motivos para creer que se hayan comprometido sus secretos empresariales o la seguridad nacional estadounidense.

9. ¿Qué dice China?

Beijing niega las acusaciones y el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, calificó la historia del supuesto espionaje como una difamación. Por ahora, la investigación apenas comienza.