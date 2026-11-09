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Revista Dominical

¿Cómo una infidelidad terminó en un escándalo de espionaje internacional en Nvidia?

El presidente de la empresa tecnológica Nvidia, reconoció que engañó a su esposa con una persona señalada de trabajar para China. ¿Cómo ha revivido esto la tensión entre Washington y Beijing?

Captura de pantalla que muestra a Alice Huang (segunda desde la derecha, vestida de rosa) —una ejecutiva china vinculada a la empresa de centros de datos Megaspeed— en una cena ofrecida por Jensen Huang (segundo desde la izquierda, de negro y de espaldas a la cámara), director ejecutivo y cofundador de Nvidia.
Captura de pantalla que muestra a Alice Huang (segunda desde la derecha, vestida de rosa) —una ejecutiva china vinculada a la empresa de centros de datos Megaspeed— en una cena ofrecida por Jensen Huang (segundo desde la izquierda, de negro y de espaldas a la cámara), director ejecutivo y cofundador de Nvidia. -
Jorge Arturo Mora