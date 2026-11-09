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Economía

Nvidia cae un 6,6% en Bolsa tras la implicación de su director ejecutivo con una supuesta espía china

La investigación interna a Jensen Huang por presunto espionaje para China sacude a Nvidia en la Bolsa de Nueva York, pese al respaldo de Donald Trump y el rechazo de Pekín

Primer plano de un chip Nvidia en una placa base. La caída de la bolsa de Nvidia se produjo luego del lanzamiento de un modelo de inteligencia artificial desarrollado en China, que pone en duda el liderazgo estadounidense en el sector.
Detalle de un chip Nvidia en una placa base. JOEL SAGET
Europa Press