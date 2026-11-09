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Economía

China prorroga dos meses la suspensión del arancel adicional del 24% a productos de Estados Unidos

El acuerdo entre Trump y Xi aplaza 60 días la subida del 24% en aranceles a bienes estadounidenses en China, en un intento de aportar estabilidad al comercio bilateral

Banderas de China y Estados Unidos ondeando juntas sobre mástiles metálicos, en el contexto de nuevas negociaciones comerciales bilaterales en Londres.
China estableció una tregua arancelaria de dos meses a las importaciones de Estados Unidos. PEDRO PARDO
Europa Press