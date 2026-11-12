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Zidane sufre su primera derrota al frente de Francia

Francesco Pio Esposito aportó un doblete en la victoria de Italia ante Francia, que deja al equipo de Zinedine Zidane obligado

Zinedine Zidane mira el suelo en el partido que Francia perdió ante Italia por la Nations League, en Milán.
Zinedine Zidane mira el suelo en el partido que Francia perdió ante Italia por la Nations League, en Milán. FRANCK FIFE
AFP