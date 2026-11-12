Zidane sufre su primera derrota al frente de Francia

Milán, Italia. Francia sufrió su primera derrota con Zinedine Zidane en el banquillo este jueves ante Italia por 3-1 en Milán, y se jugará la clasificación para los cuartos de final de la Liga de Naciones el domingo contra Turquía.

Tras recibir un gol rápido de Mickael Olise (10′), los italianos remontaron gracias a Pio Esposito, autor de un doblete (26′ y 75′ de penalti), y Davide Frattesi (63′).

Por los transalpinos también falló un penal Sebastiano Esposito a los 60 minutos.

Los jugadores de Zinedine Zidane, que venían de tres victorias y un empate, son segundos del Grupo 1 con 10 puntos, por detrás de Italia (10 puntos pero con mejor diferencia de goles) y por delante de Bélgica (9).

Los Bleus recibirán a Turquía el domingo en Burdeos, mientras que Bélgica será anfitriona de Italia, para lograr una de las dos plazas clasificatorias para los cuartos de final, en un grupo en el que está todo abierto antes de la última fecha.

Francia tenía algunas bajas, la más importante la de Kylian Mbappé por una lesión de última hora, con la esperanza de que se recupere para el domingo.