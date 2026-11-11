Zinedine Zidane está igual que Bryan Ruiz: vea lo que enfrenta el entrenador de Francia

En los últimos días se presentó una polémica sobre el llamado de Bayron Mora, segundo portero de Alajuelense, por parte de Bryan Ruiz, entrenador de la Selección de Costa Rica; en Francia, Zinedine Zidane también recibe críticas similares por una convocatoria.

En el caso de Zizou, la polémica recae en Sael Kumbedi, lateral derecho del Wolfsburgo, de la segunda división de Alemania.

El lateral había sido llamado para integrar la nómina de la selección Sub-21, cuando recibió la solicitud de Zidane para sumarse al combinado mayor.

Originalmente, el campo que ahora usará Kumbedi iba a ser ocupado por Pierre Kalulu, futbolista de la Juventus; sin embargo, salió lesionado en el último encuentro de los bianconeri.

La decisión de Zidane generó críticas por parte de medios de comunicación y aficionados, quienes señalan que la selección de Francia debería contar únicamente con futbolistas de primera división.

Además, varios sectores señalan un posible “amiguismo” por parte de la exestrella francesa, debido a que Kumbedi compartió vestuario en selecciones menores con Elyaz Zidane, hijo menor del campeón del mundo.

En medio de este ambiente, el joven defensor de 21 años se sumará a la concentración del conjunto galo de cara a los encuentros ante Italia, en Milán, y Turquía, en Lyon, por la Liga de Naciones de UEFA.