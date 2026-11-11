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Zinedine Zidane está igual que Bryan Ruiz: vea lo que enfrenta el entrenador de Francia

Zinedine Zidane quedó envuelto en una polémica con la Selección de Francia, similar a Bryan Ruiz en Costa Rica

Zinedine Zidane gira instrucciones durante el partido de Nations League de Europa entre Francia e Italia, este 2 de octubre en el Stade a las afueras de París.
Zinedine Zidane se vio envuelto en polémica tras convocar a un futbolista de Segunda División de Alemania para la Selección de Francia. En la foto, Zidane durante un partido como seleccionador galo. FRANCK FIFE
Alejandro Cerdas