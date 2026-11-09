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Puro Deporte

Bryan Ruiz quedó en medio de cuestionamientos por elegir a Bayron Mora, segundo portero de Alajuelense

En su primera convocatoria como DT oficial de la Selección de Costa Rica, Bryan Ruiz afrontó cuestionamientos del ambiente futbolero costarricense

Keylor Navas, Bayron Mora, Patrick Sequeira y Abraham Madriz son los cuatro porteros convocados a la Selección de Costa Rica para estos juegos. De ellos, Mora no viajó a Nicaragua.
Keylor Navas, Bayron Mora, Patrick Sequeira y Abraham Madriz fueron los cuatro porteros convocados a la Selección de Costa Rica para la fecha FIFA de octubre, en la que Bryan Ruiz también fue DT, pero interino. Prensa FCRF
Esteban Valverde