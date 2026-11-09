Bryan Ruiz quedó en medio de cuestionamientos por elegir a Bayron Mora, segundo portero de Alajuelense

Wálter Centeno explotó contra Bryan Ruiz por la convocatoria de Bayron Mora, arquero suplente de Alajuelense, a la Selección de Costa Rica, por encima de nombres como José David Vega, portero de San Carlos, o Kevin Briceño, guardameta de Cartaginés.

Centeno abrió la discusión al calificar el llamado como “un favor”, esto porque Bryan salió de Alajuelense para asumir como técnico de la Selección Nacional.

Ante esto, La Nación le consultó a una figura icónica de la Selección de Costa Rica sobre el tema. Rolando Fonseca, quien fue mundialista en 2002, explicó que, a su criterio, el error de Bryan se dio al decir que convocaría a los jugadores de acuerdo con su rendimiento. Sin embargo, Fonseca también detalló que entiende el llamado de Mora como una apuesta a futuro.

Bryan Ruiz generó polémica con su primera lista de la Selección de Costa Rica. (Lilly Arce/Lilly Arce)

“Yo creo que el error está en una palabra, y es que Bryan dijo rendimiento. Yo, Rolando Fonseca, creo que Bayron es un portero de proyección. Sí lo tomaría en cuenta, pero el problema es que, cuando dicen rendimiento, entendemos otra cosa y ahí es donde la convocatoria se abre a cuestionamientos”, declaró.

Para Fonseca, hay que entender que el puesto de tercer portero no es prioritario en una selección, por lo que se le puede dar la oportunidad a un arquero que muestre condiciones para el futuro, como Mora.

“Yo creo que Bayron cumple con las características de ese puesto, pero desde el momento en que se habla de rendimiento queda expuesto. Sin embargo, el caso del tercer portero, que es de proyección, no está mal”, enfatizó.

Otro que opinó sobre el tema fue Róger Mora, entrenador de porteros de Saprissa.

Mora fue abordado por FUTV en la previa del encuentro entre Saprissa y Puntarenas FC, el domingo pasado, y dio su posición.

“Con mucho respeto, para mí los porteros de Selección deberían estar jugando siempre. Es lo que yo opino, porque es una cuestión de rendimiento”, manifestó brevemente.

Bryan Ruiz convocó para la gira por Sudamérica a Patrick Sequeira, del Casa Pia de Portugal; Abraham Madriz, de Saprissa, y Bayron Mora, de Alajuelense. Además, invitó a entrenar de lunes a miércoles a José David Vega, de San Carlos, pero este no viajará para los partidos contra Ecuador y Argentina, programados para el 13 y el 17 de noviembre, respectivamente.