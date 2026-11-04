Yendrick Ruiz, sobre el Herediano vs. Saprissa: ‘Se juega el orgullo’

Aunque inicialmente se anunció que Jafet Soto, presidente y entrenador florense, iba a atender a los medios de comunicación, al final fue Ruiz el encargado de la conferencia, sin que existiera una explicación al respecto.
Yendrick Ruiz aseguró que ante los morados se juegan más que tres puntos y dijo que es un partido que se disputa por orgullo.
“Los que hemos tenido la oportunidad y la bendición de jugar estos partidos sabemos lo que se juega dentro de la cancha, no solo se juegan tres puntos, nosotros en busca de la clasificación”, afirmó el asistente florense.
Y agregó: “Se juega el orgullo de salir a esa cancha, de ganarle a un buen equipo, a un equipo grande, es importante salir a esa cancha y dar nuestro máximo esfuerzo por el orgullo de la institución”.
También se refirió al hecho de que Saprissa no gana como visitante ante Herediano hace tres años y afirmó que, pese a que las estadísticas importan, cada duelo es distinto.
“Las estadísticas son importantes para ver cómo nos ha ido anteriormente, pero todos los partidos son diferentes, eso lo tenemos muy claro, sabemos que el día de mañana no va a ser fácil, Saprissa está jugando en la parte de arriba y nosotros nos estamos jugando buscar la clasificación. Sea como sea todavía tenemos opciones, eso es lo que estamos buscando”, mencionó Ruiz.
Por último, se refirió a las múltiples bajas que tienen los morados de cara al duelo de mañana y aseguró que eso no importa, porque los dirigidos por Hernán Medford igual darán el máximo.
“Enfrentamos a un buen equipo, obviamente tiene otros jugadores, tal vez no los titulares, pero los que están quieren mostrarse y eso lo tenemos bien claro. Aunque ellos tengan algunas bajas para nosotros es importante salir a la cancha y enfrentar el partido con la mayor seriedad posible, la mayor responsabilidad, que tengan varias bajas no significa que vayan a venir a regalarnos el partido”, agregó.
El encuentro entre rojiamarillos y morados está pactado para este jueves 5 de noviembre a las 8 p. m. en el Estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara.