Yendrick Ruiz, sobre el Herediano vs. Saprissa: ‘Se juega el orgullo’

Antes del partido entre Herediano y Saprissa por la fecha 15 del Torneo de Apertura 2026, Yendrick Ruiz, asistente técnico rojiamarillo, habló sobre la importancia del duelo ante los tibaseños.

Aunque inicialmente se anunció que Jafet Soto, presidente y entrenador florense, iba a atender a los medios de comunicación, al final fue Ruiz el encargado de la conferencia, sin que existiera una explicación al respecto.

Yendrick Ruiz aseguró que ante los morados se juegan más que tres puntos y dijo que es un partido que se disputa por orgullo.

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