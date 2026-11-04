¿Qué opina Yendrick Ruiz de los delanteros extranjeros en el fútbol costarricense?

Antes del encuentro entre Herediano y Saprissa, que cerrará la fecha 15 del Torneo de Apertura 2026, Yendrick Ruiz, asistente técnico del conjunto florense, habló en conferencia de prensa sobre el compromiso.

Ruiz atendió a los medios en lugar del entrenador Jafet Soto, quien no acudió a la conferencia, sin que hubiera mayor explicación.

Una de las consultas a Ruiz fue sobre la proliferación de centrodelanteros extranjeros en el fútbol costarricense, especialmente en los clubes tradicionales.

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