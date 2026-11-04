¿Qué opina Yendrick Ruiz de los delanteros extranjeros en el fútbol costarricense?

Ruiz atendió a los medios en lugar del entrenador Jafet Soto, quien no acudió a la conferencia, sin que hubiera mayor explicación.
Una de las consultas a Ruiz fue sobre la proliferación de centrodelanteros extranjeros en el fútbol costarricense, especialmente en los clubes tradicionales.
El exfutbolista aseguró que la clave es empezar a formar jugadores en ligas menores y poder aconsejarlos de la mejor manera.
“Tenemos que ir formando nuevamente nueves natos desde las fuerzas básicas, tratar de ayudarlos, de guiarlos, de darles los consejos que ellos necesitan para estar dentro del área”, dijo el exdelantero.
Luego agregó: “Nos hemos fijado mucho en las fuerzas básicas para ir sacando jugadores, no solo nueves natos, sino también jugadores de buen nivel, pero el nueve es una posición que hoy en día en Costa Rica, el nueve nacional, nos está haciendo falta”.
Sobre el caso específico de los rojiamarillos, quienes cuentan con la baja de Fernando Lesme, afirmó que tienen varias alternativas preparadas para asumir el rol.
“Yo creo que tenemos opciones, tal vez no un nueve nato, pero tenemos opciones en la planilla, yo creo que todos los jugadores sabemos lo que tenemos que hacer el día de mañana, la forma que tenemos que jugar. Estamos preparados y al que le toque yo sé que va a hacer bien las cosas porque se han preparado bien”, aseguró Ruiz.
Desde el Clausura 2024 ningún costarricense ha ganado el título de goleo de Primera División; el último fue Steven Cárdenas, quien anotó 13 tantos vistiendo la camiseta de Sporting.
Sumado a esto, desde el Clausura 2023 no lo consigue un costarricense con el uniforme de un equipo tradicional. En aquel certamen fue Johan Venegas, de Alajuelense, quien gritó gol en 16 ocasiones.