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¿Qué opina Yendrick Ruiz de los delanteros extranjeros en el fútbol costarricense?

Yendrick Ruiz, asistente técnico de Herediano, habló de los delanteros extranjeros y aseguró que hay que formar más costarricenses

Yendrick Ruiz, exdelantero y asistente técnico de Herediano, se refirió a la presencia de delanteros extranjeros en los clubes grandes. En la foto, de izquierda a derecha, Fernando Lesme, Ronaldo Cisneros, Alonso Hernández, Newton Williams y José 'Tepa' González.
Yendrick Ruiz, exdelantero y asistente técnico de Herediano, se refirió a la presencia de delanteros extranjeros en los clubes grandes. En la foto, de izquierda a derecha, Fernando Lesme, Ronaldo Cisneros, Alonso Hernández, Newton Williams y José "Tepa" González. Archivo
Alejandro Cerdas

Antes del encuentro entre Herediano y Saprissa, que cerrará la fecha 15 del Torneo de Apertura 2026, Yendrick Ruiz, asistente técnico del conjunto florense, habló en conferencia de prensa sobre el compromiso.

Ruiz atendió a los medios en lugar del entrenador Jafet Soto, quien no acudió a la conferencia, sin que hubiera mayor explicación.

Una de las consultas a Ruiz fue sobre la proliferación de centrodelanteros extranjeros en el fútbol costarricense, especialmente en los clubes tradicionales.