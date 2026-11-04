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Puro Deporte

Hernán Medford aclara si Saprissa recuperará a alguno de sus lesionados ante Herediano

Los morados tienen lesionados a dos defensas, dos volantes y un delantero

Saprissa vs. Pérez Zeledón
Hernán Medford, técnico de Saprissa, confía en obtener un buen resultado en la visita del jueves a Herediano. Rafael Pacheco Granados
Milton Montenegro

Hernán Medford, técnico de Saprissa, atendió a los medios en una conferencia de prensa previa al partido del jueves, en el que su equipo visitará a Herediano. Una de las primeras preguntas que le hicieron fue si había recuperado a alguno de los lesionados.

En el clásico contra Alajuelense, los morados no pudieron contar con los defensas Pablo Arboine y Kendall Waston, los volantes Sebastián Acuña y Sebastián Padilla ni el delantero Orlando Sinclair. Todos están en rehabilitación.

“Podría ser que cuente con uno, pero casi ninguno. Vamos a ver si ese puede estar bien, tal vez no para iniciar; tendría que estar en la banca”, dijo Medford.