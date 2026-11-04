Hernán Medford aclara si Saprissa recuperará a alguno de sus lesionados ante Herediano

Hernán Medford, técnico de Saprissa, atendió a los medios en una conferencia de prensa previa al partido del jueves, en el que su equipo visitará a Herediano. Una de las primeras preguntas que le hicieron fue si había recuperado a alguno de los lesionados.

En el clásico contra Alajuelense, los morados no pudieron contar con los defensas Pablo Arboine y Kendall Waston, los volantes Sebastián Acuña y Sebastián Padilla ni el delantero Orlando Sinclair. Todos están en rehabilitación.

“Podría ser que cuente con uno, pero casi ninguno. Vamos a ver si ese puede estar bien, tal vez no para iniciar; tendría que estar en la banca”, dijo Medford.

A quien sí podrá considerar para el partido del jueves, a las 8 p. m., frente a Herediano en el Estadio Carlos Alvarado, incluso como titular, es al extremo Gerson Torres.

Gerson fue expulsado contra Cartaginés y recibió una sanción de dos encuentros, que ya cumplió. No estuvo frente a San Carlos ni contra Alajuelense, pero puede actuar ante los florenses.

El técnico de Saprissa destacó que encarar los últimos encuentros con tantas bajas ha sido difícil, sobre todo al momento de armar la alineación.

“Es difícil; nos ha tocado mucho esto de las lesiones, pero es algo que pasa en el fútbol. Hacemos todo lo posible para que eso no suceda, pero son seres humanos y al final las lesiones llegan y uno debe tomar decisiones con lo que queda para sacar los partidos”, indicó Medford.

Hernán Medford, técnico de Saprissa, vislumbra un buen juego contra Herediano, un partido abierto, dijo el entrenador. (Rafael Pacheco Granados)

Saprissa jugará su noveno encuentro en el Carlos Alvarado, cancha donde solo registra un empate y siete derrotas.

Hernán espera que eso cambie el jueves, pero no profundizó en las razones por las que su escuadra no ha ganado en el escenario rojiamarillo.

“No sé qué decir. Yo lo que tengo ahí es un partido, entonces ya la historia no es cosa mía. Si se ha ganado o no, es lo que uno menos piensa. Ahora es la actualidad y esa actualidad es mañana (jueves). Lo que ha pasado atrás lo desconozco; lo que yo tengo ahí es uno o dos encuentros”, manifestó Medford.

- ¿Cuál es su valoración del liderato y de la posibilidad de terminar primero?

- Siempre es ventaja quedar líder y no vamos a minimizar eso, porque te da la posibilidad de jugar una final más, pero tampoco quiere decir que la vas a ganar. Y lo digo por experiencia, porque me ha pasado. Todavía falta y, como dije antes, el cierre va a ser bueno; faltan puntos y nadie tiene asegurado un puesto entre los cuatro clasificados. Eso va a ser interesante en estas últimas fechas.

- ¿Cómo describe a Jafet Soto, a quien va a enfrentar en el banquillo?

- Es una persona que ha hecho las cosas bien en su equipo, sumó campeonatos en todas las fases y va a ser un duelo interesante, un choque donde ellos están buscando como la última para poder clasificar y nosotros intentando acercarnos al liderato. Siento que va a ser un partido bueno. Casi todos los juegos entre Saprissa y Herediano son así: buenos, abiertos, y siento que este no va a ser la excepción.

Saprissa es tercero en la tabla de posiciones con 25 puntos, cinco menos que Sporting, líder del certamen. Herediano se encuentra en la octava casilla con 14 unidades y prácticamente sin opciones de meterse entre los cuatro clasificados a semifinales.

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