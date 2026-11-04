Hernán Medford tiene un dilema con Herediano: lo que parece una ventaja puede complicar a Saprissa

Cualquiera podría decir que a Hernán Medford se le quitó un peso de encima antes de enfrentar a Herediano. Otros pensarán que el inconveniente de los florenses hará que Saprissa tenga un partido más sencillo.

Para Hernán Medford, técnico de los morados, la situación plantea un dilema al que, de momento, no le encuentra solución.

Los rojiamarillos no cuentan con un centrodelantero nato disponible. Quien asumió ese rol fue el paraguayo Fernando Lesme, pero está lesionado. En el compromiso anterior contra Sporting, Jafet Soto utilizó a Allan Cruz como nueve.

El jueves, a las 8 p. m., en el encuentro ante los morados, Cruz podría seguir como nueve, o esa función podría ejercerla Luis Ronaldo Araya.

Pese a que ninguno de los dos es un nueve nato, Hernán Medford aseguró que la falta de un centrodelantero en Herediano podría complicarle las cosas a su equipo.

“Es más difícil porque no tenés un referente. El típico referente es el delantero, el nueve. Al estar Herediano sin un jugador con esas características, te van a llegar futbolistas de sorpresa”, dijo Medford.

Hernán añadió que no puede quedarse de brazos cruzados y mucho menos pensar que Herediano carece de opciones ofensivas.

“No es más fácil. Cuando tenés un centrodelantero, sabés que está ahí posicionado y se conoce qué se puede esperar. Heredia ha ocasionado problemas porque no sabés quién va a llegar por el centro, entonces ese es el problema. No es que yo tenga una ventaja porque Herediano no tenga un nueve; ya han jugado algunos partidos así y lo han hecho bien”, resaltó Hernán.

Hernán Medford espera que su equipo concrete las opciones de gol que crea. Aquí en juego contra el Mixco de Guatemala. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Otro aspecto que inquieta a Medford, relacionado con su escuadra y en el que ha insistido en las últimas fechas, es la falta de contundencia.

“Deberíamos tener un buen promedio desde el inicio por lo que provocamos. Nos ha costado ser contundentes, la definición, pero tenemos que mejorar el promedio”, indicó Hernán.

Medford agregó que no le importa si su equipo anota en el primer tiempo o en el segundo, sino que concrete las ocasiones de gol.

“No importa si en el primero o segundo tiempo; lo importante es mejorar el promedio de lo que producimos y que se refleje en goles”, opinó Hernán.

Sobre lo que se juega su equipo, especialmente tras el triunfo de Sporting por 3-1 contra Pérez Zeledón el martes, el técnico morado señaló que deben buscar la victoria para tratar de acercarse al primer lugar.

“Si nosotros queremos pelear por el primer lugar, tenemos que ir a buscar ese triunfo, pero inteligentemente. Le dije a los muchachos: tenemos que respetar todo lo que se trabajó en la parte táctica, que es lo importante, y no caer en esa desesperación. Entonces, mientras nos pase eso, creo que podemos ir llevando el partido, ir a buscarlo. Lo ideal es ir a buscar ganar el encuentro y saber conscientemente que se necesita eso para seguir luchando por el primer lugar”, destacó Medford.

Sobre la presión de ganar, Hernán señaló que en Saprissa siempre existe esa obligación, pero que, en el cierre del torneo, la presión es para todos los equipos.

“Todos los que están peleando algo deben sentir presión. Considero que, si tienen mentalidad ganadora, todos tienen que tener la presión. Va a ser un cierre sumamente interesante. Hoy no podemos decir quién va a quedar entre los cuatro, entonces está bien peleado y eso es lo interesante”, dijo Hernán Medford.

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