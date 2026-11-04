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Hernán Medford tiene un dilema con Herediano: lo que parece una ventaja puede complicar a Saprissa

Los morados juegan de visita contra los florenses en el Estadio Carlos Alvarado

Hernan Medford atendio a la prensa previo al juego del jueves contra Herediano.
Hernán Medford atendió a la prensa previo al juego del jueves contra Herediano. Milton Montenegro
Milton Montenegro

Cualquiera podría decir que a Hernán Medford se le quitó un peso de encima antes de enfrentar a Herediano. Otros pensarán que el inconveniente de los florenses hará que Saprissa tenga un partido más sencillo.

Para Hernán Medford, técnico de los morados, la situación plantea un dilema al que, de momento, no le encuentra solución.

Los rojiamarillos no cuentan con un centrodelantero nato disponible. Quien asumió ese rol fue el paraguayo Fernando Lesme, pero está lesionado. En el compromiso anterior contra Sporting, Jafet Soto utilizó a Allan Cruz como nueve.