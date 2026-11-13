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Xavi y Países Bajos se regalan un festín de siete goles por la Nations League

Países Bajos no tuvo piedad en la Nations League y apunta al primer lugar de su grupo

}Tijjani Reijnders, volante de Países Bajos,, celebra uno de los goles de su equipo en la paliza ante Grecia por la Nations League, en Ámsterdam.
Tijjani Reijnders, volante de Países Bajos, celebra uno de los goles de su equipo en la paliza ante Grecia por la Nations League, en Ámsterdam. KOEN VAN WEEL
AFP