Resumen de Nations League: España y Kane sonríen, Zidane cae ante Italia

París, Francia. Italia sorprendió el jueves en la Nations League de Europa al derrotar 3-1 a la Francia de Zinedine Zidane, mientras que España e Inglaterra, ya clasificados a cuartos de final, ganaron a República Checa y Croacia, respectivamente.

En una noche muy fría en la que necesitaba remangarse la camisa, la campeona del mundo sobrevivió en Praga sin Lamine Yamal, Rodri, Mikel Oyarzabal o Dani Olmo y terminó ganando 2-0.

Extendió a cinco su pleno de victorias en el campeonato continental y se jugará la primera plaza del grupo con Inglaterra el domingo en el Estadio Metropolitano, en Madrid. Ambos estaban ya clasificados para cuartos.

Un gol de penal de Álex Baena (39′) y otro de Marc Pubil (90+6′) sirvió a la también campeona europea para llevar a 44 su racha de partidos oficiales invicta.

Por su parte, triple celebración en Wembley para un Harry Kane que a los 33 años vive los días más bonitos de su carrera.

El delantero del Bayern Munich fue homenajeado por haber ganado el Balón de Oro, primer inglés que logra el galardón desde que lo hiciera Michael Owen en 2001.

Kane jugó su 126º partido con los Tres Leones, superando el empate que mantenía con el exguardameta Peter Shilton.

Antes del saque inicial se desplegó una enorme pancarta con una imagen de Kane y las palabras “England’s Finest”.

Shilton participó en una ceremonia previa para rendir homenaje al capitán de los Tres Leones, junto con el patrón (cargo honorario) de la Federación Inglesa, el príncipe Guillermo.

Y cuando rodó el balón, marcó el gol de la victoria, su 92º tanto internacional -también récord de Inglaterra-, más de once años y medio después de su primer partido con la selección, también en Wembley, al transformar un penal cometido a Jarrel Quansah (64′).

Con esa anotación, los ingleses vencieron 2-1 a Croacia.

Pero si en el grupo 3 está todo decidido salvo la primera plaza, en el 1 habrá máxima emoción en la última fecha.

Francia, que venía de tres victorias y un empate, es ahora segunda con 10 puntos, por detrás de Italia, que tiene las mismas unidades pero mejor diferencia de goles. Bélgica es tercera con nueve enteros.

Las tres se juegan dos plazas en cuartos el domingo: Los Bleus reciben a Turquía y Bélgica a Italia.

En Milán fue una noche para olvidar para Los Bleus, con la primera derrota de Zidane como seleccionador.