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Resumen de Nations League: España y Kane sonríen, Zidane cae ante Italia

La Selección de Francia tropieza, mientras España sigue con paso perfecto y Harry Kane impone un récord

El delantero de Italia Nicolo Cambiaghi enfrenta al arquero de Francia Mike Maignan en el compromiso por la Nations League de Europa en Milán.
El delantero de Italia Nicolo Cambiaghi enfrenta al arquero de Francia, Mike Maignan, en el compromiso por la Nations League de Europa en Milán. FRANCK FIFE
AFP