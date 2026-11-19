París, Francia. Los banquillos serán los protagonistas este fin de semana en las ligas europeas tras el parón por la Fecha FIFA, donde Mauricio Pochettino debutará como entrenador del Manchester United, mientras que Vincent Kompany vuelve como técnico del Bayern Múnich tras su baja médica.

La disputa de la quinta jornada de la Champions europea la próxima semana hará por su parte que PSG y Arsenal, líderes de Francia e Inglaterra, adelanten al sábado sus respectivos duelos como visitantes ante Niza y Newcastle.

España: Real Madrid retoma la persecución

Con Arda Güler y Aurélien Tchouaméni renovados esta semana y un Vinícius Jr crecido tras su primer triplete con Brasil en el amistoso del martes contra Singapur (7-0), el Real Madrid (2º) reanuda la persecución del líder Barcelona en la 13ª jornada de LaLiga española.

El equipo merengue juega primero y puede dar alcance provisionalmente a su rival catalán si gana el sábado en casa ante el Celta de Vigo (11º), previo a que el Barça reciba el domingo al Villarreal (8º) en el Camp Nou.

El otro punto caliente del fin de semana en el fútbol español estará en un pulso siempre volcánico, el derbi de máxima rivalidad del sábado entre Sevilla (6º) y Betis (4º), dos equipos que están además en la pelea por los puestos europeos.

Inglaterra: Pochettino al rescate

Recién clausurada su etapa como seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino voló directo a Inglaterra para acudir a la llamada de socorro del Manchester United.

El técnico argentino debutará como entrenador el domingo en casa del Liverpool, rival histórico de los Red Devils.

Su estreno en Anfield eclipsa en gran medida el resto de partidos de la 11ª jornada, incluido el del líder Arsenal, que visita al Newcastle, o el de su sorprendente perseguidor Brighton (2º), que se desplaza por su parte al campo del Hull (13°).

Alemania: Kompany pasa la página

“Tengo ganas de mirar hacia el futuro”, aseguró el jueves el entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, en la conferencia de prensa de la víspera del duelo del viernes ante el Colonia en la 10ª fecha de la Bundesliga.

El técnico belga de 40 años regresó a sus funciones después de casi un mes de reposo y una meningitis que le tuvo hospitalizado cinco días.

La enfermedad lo hizo desplomarse durante un entrenamiento, una caída que le provocó una luxación en el hombro izquierdo.

En su ausencia, el Bayern ganó cuatro partidos y empató uno. Lidera la liga alemana con 21 puntos, los mismos que tiene el segundo, el Borussia Dortmund, que el sábado visitará al colista Borussia Moenchengladbach.

Italia: Lazio, tras una nueva racha

La Lazio perdió una racha de seis partidos ligueros seguidos ganados al empatar en tierra de Nápoles en la anterior fecha.

El equipo romano vio reducido su margen como líder, pero tiene un encuentro propicio para desquitarse este sábado, en casa contra el Lecce (14º).

Otros dos equipos aspiran en esta 12ª jornada a acabar el fin de semana como líderes del Calcio.

El campeón Inter de Milán, donde se espera la reaparición del argentino Lautaro Martínez tras su lesión, es segundo a un punto y visita el domingo al Atalanta (12º), mientras que la Roma (3ª), a dos unidades de sus vecinos, se desplaza por su parte a Parma (16º).

Francia: cuatro nuevos entrenadores

Aprovechando el parón por los partidos de selecciones, cuatro clubes franceses cambiaron de entrenador.

Por ello, la 11ª jornada permitirá ver cómo arrancan Carlos Vicens (Lyon), Didier Digard (Lens), Vitor Matos (Estrasburgo, donde milita Jeyland Mitchell) y Valérien Ismael (Le Havre).

El español Vicens, que reemplazó a Paulo Fonseca tras su marcha al Sporting de Lisboa, tiene un debut difícil con los lioneses en casa del Lille, segundo clasificado y que está a dos puntos del líder PSG.

El equipo de la capital, vigente campeón de Francia y de Europa, jugará el sábado en casa de un Niza que es sorprendentemente sexto después de haber estado a punto de descender la pasada temporada y que ganó cinco de sus seis últimos partidos.