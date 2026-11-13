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Pochettino deja la Selección de Estados Unidos para irse a dirigir al Manchester United

Se acabó la era de Mauricio Pochettino en Estados Unidos, tras llegar a un acuerdo para dirigir al Manchester United en la Premier League

El argentino Mauricio Pochettino pasará a dirigir al Manchester United; aquí, en un entrenamiento de la Selección de Estados Unidoss en octubre pasado, en Minnesota.
El argentino Mauricio Pochettino pasará a dirigir al Manchester United; aquí, en un entrenamiento de la Selección de Estados Unidoss en octubre pasado, en Minnesota. OMAR VEGA
AFP