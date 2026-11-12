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El DT de Manchester United finalmente cae, mientras Pochettino suena para sustituirlo

Luego de días de incertidumbre, el Manchester United decidió la salida de Michael Carrick y ya hay un nombre fuerte para su reemplazo

El entrenador del Manchester United, Michael Carrick, volvió a salvarse por la mínima gracias a la reacción de su equipo ante el Aston Villa por la Premier League.
El entrenador del Manchester United, Michael Carrick, esta vez no se pudo salvar. Aquí en un partido ante el Aston Villa la semana anterior. DARREN STAPLES
AFP