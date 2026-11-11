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‘Acuerdo verbal’ entre Pochettino y el Manchester United, según prensa inglesa

Ante la posible salida de Michael Carrick como entrenador del Manchester United, ya la prensa habla de la opción de que lo sustituya Mauricio Pochettino

El entrenador de la Selección de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, aquí en un entrenamiento en Minnesota de la Fecha FIFA de octubre pasado.
El entrenador de la Selección de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, aquí en un entrenamiento en Minnesota durante la Fecha FIFA de octubre pasado. Ahora apunta al Manchester United. OMAR VEGA
AFP