Manchester United logra una remontada en Champions en medio de su crisis

Mánchester, Reino Unido. El Manchester United aparcó por ahora la crisis tras remontar 3-2 ante la Roma y romper una racha de nueve partidos consecutivos sin victoria, este martes en partido de la 4ª jornada de la Liga de Campeones.
El héroe de los Diablos Rojos fue el brasileño Matheus Cunha, autor de los dos goles que culminaron la remontada en los últimos minutos, el primero aprovechando un error en el despeje del argentino Leonardo Balerdi y el segundo de un potente derechazo (83′ y 86′).
Antes, el capitán Bruno Fernandes recortó diferencias desde el punto de penal (59′).
En una primera parte desastrosa para los locales, la Roma se adelantó con los goles del argentino Matías Soulé (11′) y del neerlandés Donyell Malen, de penal, en el 2-0 (18′).
El United llegaba a este partido tras una racha de seis derrotas y tres empates, con su entrenador Michael Carrick en la cuerda floja, y firmó una primera parte impropia de un equipo de Champions: sin ideas, sin gol y frágil mentalmente, sobre todo cuando se ve por detrás en el marcador.
Justo antes del descanso, Soulé tuvo otra ocasión para hacer el tercero que hubiese podido sentenciar el duelo, lo que propició que los locales fueran despedidos con abucheos por sus aficionados al retirarse a los vestuarios.
Nada hacía presagiar la reacción del United en la segunda parte, que a base de corazón y ganas logró una remontada que le permite por ahora aparcar la crisis y a Carrick darle algo de oxígeno.
El United queda con seis puntos en cuatro partidos, en el puesto 17, a la espera que se complete la fecha. Por su parte, la Roma marcha en el 19 con cuatro unidades.