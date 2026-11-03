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Manchester United logra una remontada en Champions en medio de su crisis

El Manchester United rescató su partido de la Champions cuando parecía que otra vez se quedaba con las manos vacías

El brasileño del Manchester United Matheus Cunha celebra el tercer gol de su equipo ante la Roma en Old Trafford, por la Champions.
El brasileño del Manchester United Matheus Cunha celebra el tercer gol de su equipo ante la Roma en Old Trafford, por la Champions. OLI SCARFF
AFP

Mánchester, Reino Unido. El Manchester United aparcó por ahora la crisis tras remontar 3-2 ante la Roma y romper una racha de nueve partidos consecutivos sin victoria, este martes en partido de la 4ª jornada de la Liga de Campeones.

El héroe de los Diablos Rojos fue el brasileño Matheus Cunha, autor de los dos goles que culminaron la remontada en los últimos minutos, el primero aprovechando un error en el despeje del argentino Leonardo Balerdi y el segundo de un potente derechazo (83′ y 86′).

Antes, el capitán Bruno Fernandes recortó diferencias desde el punto de penal (59′).