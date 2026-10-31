El Manchester United vuelve a sufrir, ahora a manos del Chelsea

El Manchester United perdió en su visita al Chelsea (2-0) este sábado en la Premier League, un noveno partido consecutivo sin ganar entre todas las competiciones que deja al entrenador Michael Carrick en la cuerda floja.
Los Red Devils, decimosextos con siete puntos, podrían caer a la zona de descenso a lo largo del fin de semana en función de los demás resultados de la jornada 9.
En Londres encajaron su segunda derrota consecutiva en la Premier League, seis días después de un naufragio 3-0 contra el Bournemouth; es su cuarta derrota en los últimos cinco partidos entre todas las competiciones.
Los visitantes desperdiciaron una serie de ocasiones para adelantarse en Stamford Bridge y terminaron pagándolo caro.
Primero ofensivos y sólidos, los pupilos de Carrick se hundieron tras el descanso ante los goles de Morgan Rogers (50′) y Cole Palmer (64′), que marcó un penal provocado por el argentino Lisandro Martínez, que sería expulsado por doble amarilla.
Martínez se había pronunciado públicamente en las últimas semanas para criticar la falta de gasto del United en el mercado de fichajes para reforzar la plantilla de Carrick.
El United logró finalmente meter el balón en la red cuando Matheus Cunha empujó de primeras un cabezazo de Harry Maguire a la salida de un córner, pero el brasileño se había quedado fuera de juego.
Carrick devolvió al once al capitán Bruno Fernandes después de que se quedara fuera el fin de semana pasado, a raíz de haber criticado públicamente los planteamientos tácticos de su técnico tras la goleada 4-1 sufrida en Como en la Liga de Campeones.
Los Blues de Xabi Alonso se colocan cuartos a la espera de los demás partidos, en particular el de Liverpool (5º) contra el Arsenal (2º) el domingo.
En una de sus escasas titularidades desde que el técnico vasco se hizo cargo de los Blues, el joven brasileño Estêvão vio cómo se le anulaba un tercer gol por fuera de juego después de mandar a la escuadra un pase de Palmer.
El United se medirá con la Roma el martes en Liga de Campeones.
Dos derrotas en sus tres primeros partidos de la máxima competición europea han dejado al United en el puesto 20 de la tabla de 36 equipos y en riesgo de quedarse fuera de las fases eliminatorias.
Preguntado por TNT Sports si cree que estará para ese partido ante la Roma, Carrick respondió con un lacónico “Sí”.
“No voy a soltarles grandes discursos para explicarles la situación de hoy: eso no cambiará nada. Hay que seguir adelante y ganar partidos de fútbol, así de sencillo”, afirmó.
Resultados
Hoy
Chelsea 2 - Manchester United 0
Bournemouth 2 - Leeds 0
Brentford 2 - Nottingham 0
Coventry 3 - Sunderland 1
Hull 2 - Ipswich 2
Manchester City 0 - Brighton 1
Domingo
Liverpool vs. Arsenal (10:30 a.m.)
Lunes
Newcastle vs. Everton (2 p.m. juegos en hora de Costa Rica)