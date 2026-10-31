El Manchester United vuelve a sufrir, ahora a manos del Chelsea

El Manchester United perdió en su visita al Chelsea (2-0) este sábado en la Premier League, un noveno partido consecutivo sin ganar entre todas las competiciones que deja al entrenador Michael Carrick en la cuerda floja.

Los Red Devils, decimosextos con siete puntos, podrían caer a la zona de descenso a lo largo del fin de semana en función de los demás resultados de la jornada 9.

En Londres encajaron su segunda derrota consecutiva en la Premier League, seis días después de un naufragio 3-0 contra el Bournemouth; es su cuarta derrota en los últimos cinco partidos entre todas las competiciones.

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