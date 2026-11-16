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Puro Deporte

Vinícius atribuye su mal inicio de temporada al impacto emocional de la eliminación en el Mundial

Antes del partido entre la Selección de Brasil y Singapur, Vinícius se refirió a las críticas en su contra

Vinícius reacciona en el partido de la Selección de Brasil ante Japón, en Singapur, el pasado 14 de noviembre.
Vinícius reacciona en el partido de la Selección de Brasil ante Japón, en Singapur, el pasado 14 de noviembre. HIDENORI NAGAI
AFP