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Puro Deporte

Brasil vuelve a decepcionar pese a dos genialidades de Vinícius (vea los goles)

Carlo Ancelotti, quien invadió el césped, y Raphinha, quien había sido sustituido, vieron la roja directa

Brasil
Vinícius Júnior anotó los dos goles de Brasil, pero no fueron suficientes para evitar la derrota contra Japón. Aquí en juego eliminatorio contra Argentina. JUAN MABROMATA
AFP