Brasil vuelve a decepcionar pese a dos genialidades de Vinícius (vea los goles)

La selección japonesa se vengó este sábado de la eliminación contra Brasil en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras vencer 3-2 en un amistoso entre ambos equipos disputado en el Estadio Nacional de Singapur.

Fue apenas la segunda victoria de la historia de Japón ante Brasil, que pone en evidencia la evolución del fútbol nipón y el mal momento que vive la pentacampeona del mundo.

El anterior triunfo japonés contra Brasil había sido en un amistoso en Tokio en octubre de 2025, también por 3-2.

En el último Mundial, Brasil eliminó a Japón con una sufrida victoria por 2-1, con un tanto en el descuento de Gabriel Martinelli.

Mal juego de Brasil

Aunque Carlo Ancelotti había prometido en la rueda de prensa previa que Brasil volvería a jugar bien, lo cierto es que su equipo decepcionó otra vez, principalmente en la primera mitad.

Japón aprovechó la enorme distancia entre líneas de Brasil para lanzar rápidos contraataques. En uno de ellos, Takefusa Kubo arrancó solo desde el centro del campo en el minuto 15 para abrir el marcador.

En otra contra letal en el minuto 18, Daizen Maeda perdonó el 2-0 en una doble ocasión cara a cara con el portero. Segundos después, Keito Nakamura completó otro buen ataque japonés para poner el 2-0.

Estes foram os gols do amistoso entre Japão e Brasil!

Com dois lindos gols de Vini Jr., a Seleção buscou o empate depois de começar perdendo por 2 a 0. Mas os donos da casa marcara nos acréscimos e saíram com a vitória. pic.twitter.com/HXcW7W5hTZ — ge (@geglobo) November 14, 2026

Brasil volvió a mostrar sus carencias en ataque, sin ideas y apenas con Estevão creando peligro desde la derecha.

El joven jugador del Chelsea tuvo un cara a cara contra Zion Suzuki en el minuto 33 que el portero japonés salvó, aunque en la misma jugada, Vinícius Júnior soltó una bomba desde fuera del área que supuso el 2-1.

Hasta entonces, el jugador del Real Madrid, pegado en la izquierda, había tenido una floja actuación, igual que un Raphinha que, jugando de 9, pasó completamente inadvertido.

Brasil mejoró ligeramente en la segunda mitad, en la que presionó más y, sin llegar a crear peligro real en el marco japonés, logró empatar, en otra genialidad de Vinícius Júnior.

Un disparo cruzado desde la izquierda del atacante brasileño en el minuto 75 tocó en el palo y acabó entrando dentro de la red para poner el 2-2.

Endrick, con un zapatazo desde fuera del área que se estrelló en el larguero, estuvo a punto de darle la victoria a Brasil, aunque en el descuento, Sakamoto aprovechó un rebote para marcar el 3-2 final.

Quejas contra el árbitro

El gol fue muy protestado por los brasileños, que se quejaron de una falta a João Gomes en el inicio de la jugada.

Ancelotti, quien invadió el césped, y Raphinha, quien había sido sustituido, vieron la roja directa.

“Hemos jugado mucho mejor en la segunda parte, pero es difícil cuando tienes que jugar contra el árbitro; la cosa se complica. No estoy aquí para eludir nuestra responsabilidad; tenemos que mejorar en muchas cosas, pero no podemos pasar por alto el arbitraje de hoy”, criticó Raphinha.

O ÁRBITRO ENLOUQUECEU



EXPULSOU O ANCELOTTI E O RAPHINHA pic.twitter.com/cUkTCAeRcY — ABSOLUTE BRAZILIAN (@Absolutebrazil) November 14, 2026

“Podríamos haber ganado el partido; es una pena el resultado. No me gusta perder, pero tenemos que fijarnos en lo que hicimos bien. Hay jugadores que han debutado y han demostrado su calidad”, dijo Ancelotti, quien disparó contra el árbitro.

“El resultado se ha visto condicionado por la actitud del árbitro. Es un partido de alto nivel y no tiene la experiencia necesaria para arbitrar un encuentro así”, dijo en alusión al colegiado singapurense Chuan Hui Jansen Foo.

Fue la quinta derrota en 21 partidos de Carlo Ancelotti en el banquillo de Brasil. El próximo martes, la Canarinha jugará el último partido del año en el mismo escenario contra Singapur.