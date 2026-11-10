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Puro Deporte

Vea la discusión de Amarini Villatoro con un aficionado tras el partido de Cartaginés (video)

Amarini Villatoro, entrenador de Cartaginés, discutió con un aficionado tras la victoria ante Escorpiones

Club Sport Cartaginés
Amarini Villatoro discutió con un aficionado tras el triunfo de Cartaginés ante Escorpiones. En la foto, Villatoro durante un entrenamiento con los brumosos. Foto: prensa CSC.
Alejandro Cerdas