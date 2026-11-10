Vea la discusión de Amarini Villatoro con un aficionado tras el partido de Cartaginés (video)

Cartaginés está en la final de la Copa Centroamericana y está igualado en puntos en el liderato junto a Saprissa en el Torneo de Apertura 2026, pese a esto, no todo es bueno para los brumosos, pues Amarini Villatoro, estratega blanquiazul, se vio envuelto en una discusión con un aficionado.

Tras el triunfo brumoso ante Escorpiones del domingo anterior, que los catapultó junto a los morados en la cima, cierto sector de la afición no quedó conforme con algunos aspectos, sobre todo la continuidad de Kevin Briceño en el arco de los de la Vieja Metrópoli, ya que el experimentado guardameta ha sido señalado constantemente.

Esto inconformidad provocó que tras el pitazo final, algunos aficionados increparan a parte del cuerpo técnico, incluido el estratega Amarini Villatoro.

En un video compartido por Mauricio Quesada, periodista de Columbia, se puede observar a un aficionado brumoso increpando al estratega guatemalteco, a lo que este contestó involucrándose en una discusión.

Aunque no se llega a entender qué se dice durante la discusión, sí se puede observar la acalorada discusión entre al aficionado y Villatoro.

En la conferencia posterior al encuentro, el técnico se refirió al malestar de la afición y aseguró que se sentía molesto, afirmando que se le daba más valor a los aspectos negativos que a los positivos.

“Un poquito molestos, porque me recriminaron sobre el actuar del equipo, siempre queremos hacerlo mejor, pero creo que se le da más mérito a la gente positiva, a los que siempre vienen, a los que apoyan en las buenas y en las malas y a los que están disfrutando el momento, los cartagos de corazón que están disfrutando el momento”, dijo Villatoro.

Posteriormente, recalcó que le molesta que no se valore los logros del club este semestre y considera injustas las críticas de la afición.

“A veces sí molesta un poquito que no se le dé valor a eso (la final de Copa Centroamericana y la lucha por el primer lugar), hay cosas negativas siempre, pero son menos que las positivas, este equipo ha hecho varias cosas positivas este semestre, creo que es injusto que se le abuchee o se le grite cuando hay más cosas positivas que negativas”, señaló el técnico.